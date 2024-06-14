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優化交通動線 桃機航站北路第二階段改道預計7月中開通

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為配合第三航廈工程推動並持續優化機場聯外交通動線，機場公司14日表示，航站北路第二階段道路工程即將完工，預計7月中旬開通，主要改道為車輛從第二航廈3樓出境路緣車道離開時，可直接銜接航站北路、無須再繞行第四停車場（P4），節省時間、行車動線更順暢。

航站北路因為興建第三航廈交通維持，自2017年起封閉，今(2024)年2月恢復通車，回到原本南進北出、南北分流的行車動線，對駕駛人來說行車更加直觀流暢，車輛行經航站北路時亦可看見逐漸成型的第三航廈及北登機廊廳建築外觀。

為配合第三航站區主體航廈工程及後續南登機廊廳工進推動，機場公司在不影響現有營運之前提下，加緊推動航站北路第二階段改道工程，為了將降低對旅客的影響，會利用航班離峰時段，預計於7月中旬開通。屆時駕駛人從第二航廈自3樓出境路緣離開前往國道時，無須再繞行第四停車場（P4），可依指標直接進入航站北路，前往國道2、1、3號；若要前往另一方向的第一航廈及省道台4線，則仍須繞行第四停車場（P4）。

暑假旅遊旺季即將到來，機場公司提醒用路人，務必遵守時速50公里限制及依循標誌行駛，同時鼓勵旅客往來機場搭乘便捷、快速的機場捷運國道客運等大眾運輸，節省找停車位的時間及停車費用，出發前亦可透過機場官方網站、手機APP及LINE等查詢最新資訊動態。

國道客運 機場捷運

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