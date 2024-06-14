快訊

受邀金曲獎獻唱被網友罵翻！王力宏宣布請辭致敬李玟演出

「最醜火車站」中壢火車站要拆了！民眾哽咽告別：充滿很多回憶

央行打房 國建張清櫆：衝擊「心理」、房市仍溫和成長

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
國泰建設董事長張清櫆14日在股東會後表示，這次央行第六波信用管制，政策相對溫和，不過第二戶房貸降至六成，會影響消費者「心理層面」，買氣多少會受到影響；他強調，由於高營造成本，認為房價跌不下來，消費者也覺得現在不買、以後更貴，預估下半年房市仍是溫和成長。陳美玲/攝影
國泰建設董事長張清櫆14日在股東會後表示，這次央行第六波信用管制，政策相對溫和，不過第二戶房貸降至六成，會影響消費者「心理層面」，買氣多少會受到影響；他強調，由於高營造成本，認為房價跌不下來，消費者也覺得現在不買、以後更貴，預估下半年房市仍是溫和成長。陳美玲/攝影

國泰建設（2501）董事長張清櫆14日在股東會後表示，這次央行第六波信用管制，因第二戶房貸降至六成，將會影響到交屋族；由於預售屋購買後，可能是在二、三年後交屋，對於換屋族購買新成屋、或已買預售屋現正面臨交屋的買方，將直接受到衝擊。

整體來說，張清櫆認為，這次央行抑制房市的措施，相對溫和，但還是會衝擊消費者「心理層面」，市場買氣多少會受到影響；不過對房市大方向走勢不影響，估計下半年房市仍是溫和成長。

今年適逢國泰建設60周年，擁有一甲子房地產開發實力，國泰建設也大動作在全國推出七大新案，總銷合計近600億元，可分回銷售金額約300億元，創公司歷年紀錄。

張清櫆透露，與三井合作的中和「META PARK」幾近完銷，第二案「METRO PARK」也正順銷中，另外新莊「國泰旭」、內湖「國泰承真」、三重「RIVER PARK」、台中「仰薈」、台南「仰睦」等新案均順銷中。

國泰建設今年有三大案完工交屋，包括新北市「國泰和河」20億元、桃園「國泰溪境」25億元，以及台中「國泰MOST+」47億元，合計完工量達92億元，三大案均已完銷。

國泰建設今股東會承認去年財報，去年營收達154.81億元、年減7.8%，稅後純益達21.64億元、年增79.1%，每股純益1.87元，並通過配發現金股利1元，董事會決議7月16日除息。

國泰建設董事長張清櫆（第一排右三）14日在股東會後表示，這次央行第六波信用管制，政策相對溫和，不過第二戶房貸降至六成，會影響消費者「心理層面」，買氣多少會受到影響；他強調，由於高營造成本，認為房價跌不下來，消費者也覺得現在不買、以後更貴，預估下半年房市仍是溫和成長。陳美玲/攝影
國泰建設董事長張清櫆（第一排右三）14日在股東會後表示，這次央行第六波信用管制，政策相對溫和，不過第二戶房貸降至六成，會影響消費者「心理層面」，買氣多少會受到影響；他強調，由於高營造成本，認為房價跌不下來，消費者也覺得現在不買、以後更貴，預估下半年房市仍是溫和成長。陳美玲/攝影

國泰 股東會

延伸閱讀

Meta改隱私權政策恐讓個資遭非法使用 保護組織申訴

Meta通知歐洲用戶將拿貼文訓練AI 可提出異議

彭振聲恐成關鍵破口？她分析柯文哲身陷三大案被告後續

三大案持續延燒 柯文哲一早赴民眾黨立院黨團研商

相關新聞

一殯掰了、房價起飛期來了？專家：周邊殯葬產業聚落動向才是關鍵

台北市立第一殯儀館13日開拆，周遭房價備受關注；據實價登錄資料，今年首季一殯周邊成屋每坪成交均價為77.5萬元、季增2....

SCFI 運價指數連十漲 美西線漲幅達11%

聯合國安理會推出的加薩停火協議陷入僵局，運價指數連10漲，周漲幅較前一期擴大至6.1% ，力挺巴勒斯坦的葉門叛軍胡塞武裝...

台塑化股東會順利改選董事 曹明接新董座

台塑化今天舉行股東會，完成董事改選，共選出8董4獨董，原董事長陳寶郎交棒，轉任台塑石化最高顧問，中午董事會也推舉總經理曹...

信義房屋年度形象廣告逾700萬觀看 互動再抽來回機票

信義房屋近日推出最新電視形象廣告《起家厝篇》，強調「心定在哪，家就在哪起」，傳達信義房屋43年來堅持全台直營、深耕在地的...

疫後開闢藍海市場 口罩國家隊今發表可回收口罩再生利用

新冠防疫解封後，口罩銷路回歸平常，口罩國家隊華新醫材集團另闢蹊徑，今在創立50周年慶祝活動中，發表可回收口罩，並宣布積極...

台電再推新文創 封水銅條重生為純銅陀螺與筆

曾以煤灰人孔蓋造型杯墊一炮而紅的台電文創，再推新文創產品，這次是以日月潭的明潭及大觀水力發電廠抽蓄機組獨有的「封水銅條」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。