央行打房 國建張清櫆：衝擊「心理」、房市仍溫和成長

國泰建設（2501）董事長張清櫆14日在股東會後表示，這次央行第六波信用管制，因第二戶房貸降至六成，將會影響到交屋族；由於預售屋購買後，可能是在二、三年後交屋，對於換屋族購買新成屋、或已買預售屋現正面臨交屋的買方，將直接受到衝擊。

整體來說，張清櫆認為，這次央行抑制房市的措施，相對溫和，但還是會衝擊消費者「心理層面」，市場買氣多少會受到影響；不過對房市大方向走勢不影響，估計下半年房市仍是溫和成長。

今年適逢國泰建設60周年，擁有一甲子房地產開發實力，國泰建設也大動作在全國推出七大新案，總銷合計近600億元，可分回銷售金額約300億元，創公司歷年紀錄。

張清櫆透露，與三井合作的中和「META PARK」幾近完銷，第二案「METRO PARK」也正順銷中，另外新莊「國泰旭」、內湖「國泰承真」、三重「RIVER PARK」、台中「仰薈」、台南「仰睦」等新案均順銷中。

國泰建設今年有三大案完工交屋，包括新北市「國泰和河」20億元、桃園「國泰溪境」25億元，以及台中「國泰MOST+」47億元，合計完工量達92億元，三大案均已完銷。

國泰建設今股東會承認去年財報，去年營收達154.81億元、年減7.8%，稅後純益達21.64億元、年增79.1%，每股純益1.87元，並通過配發現金股利1元，董事會決議7月16日除息。 國泰建設董事長張清櫆（第一排右三）14日在股東會後表示，這次央行第六波信用管制，政策相對溫和，不過第二戶房貸降至六成，會影響消費者「心理層面」，買氣多少會受到影響；他強調，由於高營造成本，認為房價跌不下來，消費者也覺得現在不買、以後更貴，預估下半年房市仍是溫和成長。陳美玲/攝影

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