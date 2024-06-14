RÉVOLTE 蕾芙特榮獲世界品質金獎 引領護膚新潮流

第63屆Monde Selection品質獎項評鑑2024年在奧地利維也納舉行頒獎典禮，世界各國品牌共襄盛舉。而台灣新創公司「RÉVOLTE蕾芙特」更是用一項主打產品「肌萃超導晶露」，榮獲享譽國際的世界品質金獎，不僅讓蕾芙特在國際市場上嶄露頭角，更提升了台灣保養品的全球影響力。

1961年成立於比利時的Monde Selection，是一家對全球美妝保養品進行全面品質評核。該品質獎項是全球消費者信任的卓越標誌，象徵美妝保養品的高品質。專家評審團按照嚴格標準包含「產品外觀」、「感官體驗」、「科學評估」、「配方設計」及「功效」等來評鑑產品。

其中，「RÉVOLTE蕾芙特肌萃超導晶露」以其精緻的美學和尖端技術，在美容領域脫穎而出。包裝設計時尚，該配方因其前瞻性思維方法而受到讚譽。

品牌創辦人歐陽紀佩指出，品牌使用了INCI國際化妝品原料認可的成分：烏珠穆沁羊胎盤胜肽，和專利成分類蛇毒胜肽SYN®-AKE等，同時通過德國Dermatest 敏感性肌膚認證檢測、SNQ國家生技醫療品質獎。

這些檢測認證與獲獎，顯示出蕾芙特對品質的承諾；同時採用了專利技術及活性成分特性，並通過廣泛的科學測試證明。

專家們對該項產品的正面感官體驗感到滿意，特別是質地輕盈，自「肌萃超導晶露」上市以來，獲得許多用戶反饋。

一位長期使用蕾芙特產品的消費者表示，她用了很多護膚產品，但沒有一款能像肌萃超導晶露這樣，讓皮膚感覺這麼好。它的質地非常舒服，而且吸收很快，讓保養變得更簡單了。

蕾芙特RÉVOLTE是一個充滿挑戰與活力精神品牌，勇於追求新的改變和邂逅，更是以消費者為需求，聆聽來自肌膚的深層呼喚，通過多渠道收集消費者反饋，不斷改進產品，以滿足市場需求。

歐陽紀佩表示，RÉVOLT蕾芙特未來將繼續專注於市場需求，不斷提升產品質量和創新能力。「以最有效的方法，改寫時間定義，讓妳的肌膚無視歲月，綻放無痕光彩！」是品牌的宗旨，RÉVOLTE期望未來也能持續引領護膚潮流，為消費者帶來更加卓越的護膚體驗。 RÉVOLTE蕾芙特榮獲世界品質金獎，提升台灣保養品的全球影響力。蕾芙特提供

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