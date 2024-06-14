和大集團組織調整 高鋒併聚大...明年貢獻營收

高鋒工業（4510）昨（14）日召開股東常會，和大集團董事長沈國榮宣布，和大推動轉型，旗下百分之百轉投資、生產齒輪加工設備的聚大智能科技，預計第3季展開合併作業，今年底將正式併入高鋒工業，明年開始貢獻營收。

高鋒同時宣布，為提升客戶滿意度及增加市場競爭力，高鋒產品的免費保固期將從即日起，由原來的一年增加為三年三個月，並從國內先試行一年之後，再逐步推動到國外。

高鋒去年合併營收20.15億元、年減1.7%，稅前淨利1.41億元、年增99.7%，每股稅後純益0.97元，主要因為營業費用（運費、佣金）減少，使得去年獲利大增。股東常會通過每股配發0.7元現金股利，配發率72.1%。

和大齒輪加工設備事業部門去年核准變更為聚大智能科技，董事長為高鋒董事長林炎輝兼任；聚大去年營收約1.7億餘元。而高鋒未來除了新增齒輪滾齒機、刮齒機、倒角機等齒輪加工設備，也將切入半導體加工設備及自動化產線領域，擴大營運版圖。

沈國榮指出，聚大併入高鋒，主要考量高鋒的加工中心機，主要應用在自行車、機車等加工產業，這些產業也都要用到齒輪加工設備，未來相同客戶可以互相介紹，同一代理商也可以賣更多的商品，發揮一加一大於二的綜效。

沈國榮表示，高鋒過去本業主要生產大型加工設備，未來則將朝小、精、高單價、工藝水平更深的領域發展，包括齒輪、半導體，以及機械手臂、鍛造鋁輪圈AI自動化產線加工設備。

展望工具機產業景氣，沈國榮說，台灣機械設備產業目前面臨俄烏戰爭、日圓貶值、大陸競爭等壓力，加上歷經二年多疫情的洗禮，恐將出現重新洗牌。

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