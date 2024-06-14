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國建：預期今年下半年房市溫和成長

中央社／ 台北14日電

國泰建設今天舉行股東會，由董事長張清櫆主持，談到央行公布第6波選擇性信用管制，他認為，預售買氣多少會受影響，但有需求的人還是會買，對市場衝擊不大，他預估今年下半年房市將溫和成長。

他指出，最近房市確實較熱，並不希望市場快速升溫，而是溫和穩步向上。對於昨天央行公布第6波選擇性信用管制，他認為對預售市場的心理影響較大，但不會有實質的影響，有需求的客戶還是可能會買房。

此外，今年為國泰建設60週年，密集在台北內湖、新北中和、新莊、三重，台中與台南等地區推案，總銷約新台幣600億元。張清櫆在今年年報中提到，將持續以多元開發方式增加土地儲備，朝綜合開發商前進。

受限工料高漲影響，國泰建設將持續布局精華區土地，慎選合作夥伴與遴選相關廠商。

張清櫆指出，在土地供給方面，台灣都市地區地狹人稠，原本可建用地相對不多，加上歷經建築業幾十年來開發，建地更形稀少，尤其精華區土地幾已開發完成，土地價格持續攀升。

在民眾財產權意識漸趨提高情形下，政府推動的土地重劃、徵收政策更加艱鉅，土地取得更形困難，尤以台北地區近年建商推案，多以都更及危老改建為主。

國泰 房市 精華

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