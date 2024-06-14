快訊

受邀金曲獎獻唱被網友罵翻！王力宏宣布請辭致敬李玟演出

「最醜火車站」中壢火車站要拆了！民眾哽咽告別：充滿很多回憶

針對不實爆料 臺鹽：已提起告訴

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導

針對媒體報導有爆料者指稱臺綠公司陳前董座（臺鹽現任總經理陳世輝）洩漏臺綠公司文件給立委黃國昌云云，臺鹽公司（1737）14日嚴正聲明上述言論皆屬惡意、不實，現已委任律師提起告訴，絕不寬貸。

臺鹽指出，陳總經理與黃立委素不相識，從未有任何接觸，更從未以任何方式向黃立委提供任何資料。爆料者故意以子虛烏有消息混淆視聽、中傷臺鹽公司商譽、意圖誤導社會大眾，臺鹽公司嚴正譴責，現已委任律師提起告訴，絕不寬貸。

黃國昌

延伸閱讀

影／超思買2500萬顆進口蛋「無契約」 民眾黨：可列國會改革首調查案

新北市長選戰禮讓黃國昌？ 侯友宜：我選舉那段已翻頁

「救國團條款」闖關 綠酸：黃國昌率團缺席保送小偷案

國會改革覆議案21日議決藍白再合？黃國昌：立場很清楚

相關新聞

一殯掰了、房價起飛期來了？專家：周邊殯葬產業聚落動向才是關鍵

台北市立第一殯儀館13日開拆，周遭房價備受關注；據實價登錄資料，今年首季一殯周邊成屋每坪成交均價為77.5萬元、季增2....

SCFI 運價指數連十漲 美西線漲幅達11%

聯合國安理會推出的加薩停火協議陷入僵局，運價指數連10漲，周漲幅較前一期擴大至6.1% ，力挺巴勒斯坦的葉門叛軍胡塞武裝...

台塑化股東會順利改選董事 曹明接新董座

台塑化今天舉行股東會，完成董事改選，共選出8董4獨董，原董事長陳寶郎交棒，轉任台塑石化最高顧問，中午董事會也推舉總經理曹...

信義房屋年度形象廣告逾700萬觀看 互動再抽來回機票

信義房屋近日推出最新電視形象廣告《起家厝篇》，強調「心定在哪，家就在哪起」，傳達信義房屋43年來堅持全台直營、深耕在地的...

疫後開闢藍海市場 口罩國家隊今發表可回收口罩再生利用

新冠防疫解封後，口罩銷路回歸平常，口罩國家隊華新醫材集團另闢蹊徑，今在創立50周年慶祝活動中，發表可回收口罩，並宣布積極...

台電再推新文創 封水銅條重生為純銅陀螺與筆

曾以煤灰人孔蓋造型杯墊一炮而紅的台電文創，再推新文創產品，這次是以日月潭的明潭及大觀水力發電廠抽蓄機組獨有的「封水銅條」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。