容積案遭疑牽涉金流 京華城：誹謗商譽將提法律告訴
台北市議會京華城案調查小組召集人游淑慧指出，有委員發現金流有異狀，建議市府告發。京華城公司發聲明表示，一切依法行事，對於游淑慧為搏版面，假造不實言論，嚴重誹謗傷及公司商譽及股東權益，將提起法律告訴。
京華城公司指出，針對國民黨台北市議員游淑慧，今天私下向媒體發表京華城容積率案有牽涉金流一事，是「荒謬至極」。
聲明中提到，公司一切依法行事，無不法情事，更無游淑慧杜撰的情節。「對於游淑慧議員為搏版面，假造不實言論，嚴重誹謗傷及本公司商譽及股東權益，本公司將提起法律告訴。」
台北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今天召開第8次會議，討論調查報告方向。游淑慧會後接受媒體電訪表示，相關訪談已結束，前市長柯文哲、前副市長彭振聲不出席，調查小組不再等候。
她說，此案後續可能送廉政署與監察院，但須等下次會議討論是否糾正或彈劾柯文哲及彭振聲，因民眾黨代表今天未出席會議，基於尊重，對於調查小組最後且最重要結論內容仍須再討論，不過認為此案應送廉政署。
據了解，針對京華城案有無金流與對價關係，由於調查小組無法釐清適法性，為避免影響後續偵查，因此調查小組不會列入調查內容和報告，但建議市府直接交由廉政署和司法後續調查。
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