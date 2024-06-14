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和明紡織台南投資擴產 運用 AI 滿足消費者需求

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

投資台灣事務所14日通過四家中小企業擴大投資台灣，包含榮洲食品、和明紡織、皓凱工業、翰陞環保科技。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,499家企業超過2兆2,944億元投資，預估創造15萬2,433個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已通過998家企業投資約4,723億元，帶來3萬6,519個就業機會，後續尚有16家企業排隊待審。

和明紡織以生產天然纖維織物為主力商品，致力於結合天然纖維的技術力與台灣功能性纖維的供應力，以提升產品的深度及廣度，研發團隊積極推向市場，為客戶開發專屬特色商品，主要產品以出口為主，客戶涵蓋從時尚品牌Ralph Lauren到戶外運動環保品牌Patagonia等國際知名品牌。在雙循環永續思維下，和明紡織正在研發兼具環保與功能性的產品，計劃在台南本廠及坤進廠增設智能化產線，結合ERP系統，使公司產線實現一貫化運作並具有靈活性和多樣性。同時，和明紡織將利用共享AI尋布平台，縮短從資料庫中搜尋特定樣式的時間，有效滿足消費者需求，增加銷售機會。本次投資預計金額約二億元，將創造16個本國就業機會，促進紡織產業向環保低碳和智慧化方向發展。

翰陞環保科技位於台中市烏日區，通過台中市政府環境保護局二階環評審查的甲級事業廢棄物處理廠，提供科技業、工業及醫療產業等全面向廢棄物處理服務，主要客戶包含科學園區、各工業區、產業園區、醫療院所及機關等，遍佈全臺及離島。為響應政府節能減碳政策，預計汰除舊廠、興建新廠，引進先進設備與智能控制系統；新廠將朝向綠建築方式規劃，設置太陽能發電設施及節能設備，並積極回收製程餘熱提供廠內再利用，達到循環經濟的正向效益。本案預計投資金額逾22億元，可創造45名本國就業機會。

皓凱工業科技有限公司是金屬製品製造業者，以鈑金業務起家，從事商用洗碗機及冷凍櫃體等客製化服務，而後因應市場需求，改為專門生產飲水機等相關產品，其以優秀的技術製造出符合一級節能標準，與高承壓能力的飲水機內膽，深獲顧客信賴。為提升競爭力與精進產品品質，規劃於台中潭子廠區擴增智慧化產線，導入高階雷射切割機、電腦折床、電腦自動沖床與OTC機械手臂，並將汰換舊設備，改用新式節能機型，逐步轉型為全自動化工廠；本案預計投資金額約1,300萬元。

榮洲食品已成立超過30年，主要製造非基改黃豆製品，例如豆腐、豆干、豆皮、豆花與素食食品等，生產基地位於台中工業區，並已取得HACCP與ISO22000認證，食品製程符合衛生安全原則，且保有食材新鮮度及原味。近年由於消費者健康意識提高，對於高蛋白飲食需求增加，推升了黃豆製品需求，為了抓住市場商機，榮洲食品擬增聘80名本國員工，投資超過11億於台中西屯區興建新廠，採用智慧化設備，即時掌握製造與庫存資訊，進行計畫性生產，以提高效率與滿足食安規範，此外，未來將針對剩餘資材豆渣進行再製利用，減少食材浪費，創造循環經濟效益。

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