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泰宗與台寶簽合作意向書 取得新藥在台灣獨家經銷權

中央社／ 台北14日電

新藥公司台寶生醫今天宣布，為了加速退化性關節炎細胞新藥Chondrochymal未來的商轉，與新藥研發與通路並進公司泰宗簽訂合作意向書，提前布局台灣退化性關節炎藥物市場，泰宗取得Chondrochymal未來上市後的台灣市場獨家經銷權。

台寶生醫表示，希望藉由泰宗在台灣包括基層診所、地區醫院、區域醫院及醫學中心等，擁有百分百覆蓋率的通路優勢，及時提供病患新的治療選項。

泰宗董事長徐煥清表示，甫通過的再生醫療雙法，為細胞醫療產業注入一劑強心針，有明確法源，細胞醫療業者可掌握未來產品上市與獲利契機，但細胞醫療產品的銷售模式不同於一般藥品，加上適用病患的族群性相對複雜，墊高進入門檻。

徐煥清說，本次與台寶生醫建立長期合作關係，藉由泰宗對台灣醫療通路的布局，有助細胞新藥Chondrochymal提早布局市場，也讓泰宗的產品線能擴大延伸至細胞醫療產品，若該新藥未來可以透過再生醫療雙法提早上市，將可快速增加市場滲透率。

台寶生醫今天也宣布，細胞新藥Chondrochymal向台灣衛福部食藥署（TFDA）提交三期臨床試驗申請（IND），成為旗下第一個挺進三期臨床階段的新藥產品。

泰宗表示，台寶生醫啟動三期臨床試驗期間，泰宗也可協助連結台大、長庚、三總等醫學中心加速收案，本次合作是雙贏利多。

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