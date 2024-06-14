SOGO董事長：2026年4店營收上看500億 將居北市首位

遠東SOGO去年營收寫新高，為百貨界唯一雙位數成長。SOGO董事長黃晴雯今天表示，今年在零售高基期、資本支出高情況下，獲利目標相對保守，但預期2026年大巨蛋商場加入後，台北4店合計營收上看新台幣500億元，將登上北市百貨市占寶座。

遠東SOGO百貨今天召開113年股東常會，宣布去年全年營業額達496.6億元，是百貨業界唯一雙位數成長，稅前淨利成長59.9%，達29.1億元，將發放現金股利2.30元，較去年增加1.04元。

SOGO指出，去年疫後生活回歸正常，國際精品在國際往來便利下，業績成長率達11.2%，占比再創新高達25%。男女服飾用品隨著疫情趨緩與相關供應正常，廠商生產量、訂貨量增加，男女裝各成長23.2%與14.6%。

此外，社交活動在去年持續蓬勃，推升餐飲等相關業種高成長，幅度達27%。

另一方面，由於疫情結束，國際往來不再受限，SOGO預期，家電家用及精品業績成長將趨緩；但隨著社交、戶外旅遊趨於正常化與活絡，化粧品、男女服飾、運動休閒、行李箱等成為消費重點，持續提升賣場環境，強化商品力及服務力，將是業績成長動能。

SOGO近期新店包含由遠東SOGO團隊所經營的大巨蛋「遠東Garden City」，第一階段D區已於5月底開幕、C區預計8月開幕；中國大陸市場「重慶遠東城」也在5月開幕。

談及中國消費疲軟，黃晴雯表示，今年遠東城首年業績上看3.2億人民幣，全年目標5億人民幣，且由於65%為租賃業務，有固定租金收益，預計5年有望損益兩平。

展望今年，SOGO董事長黃晴雯表示，因大巨蛋商場投資巨大，但先開幕的D區與C區營業占比相對低，加上高業績的復興店精品改裝期動輒3個月，整體資本支出較高，因此營收獲利目標相對保守。

SOGO表示，在台灣零售消費市場高基期下，要再成長實屬不易，將持續深耕主顧客，積極投入賣場改善、導入新商品、擴大數位行銷，並持續撙節費用，以增加營業利益為目標。

不過，黃晴雯預期，隨著大巨蛋商場開幕，2026年大巨蛋全年業績可達100億元、忠孝、復興兩館320億元，加上天母店，台北4店整體將達500億元經濟規模，成台北百貨業市占第一。

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