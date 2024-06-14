快訊

成功大學1科系申請入學分發人數「掛蛋」 校方：受AI浪潮影響

LINE Pay將退出日本 網嚇「只有台灣在用？」點出殘酷原因

KPMG：台灣藥局連鎖率僅2成有持續擴張空間

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
KPMG及台灣輔具暨長期照護產業發展協會今(14)日共同舉辦「資本力驅動健康大未來論壇」。圖／KPMG提供
KPMG及台灣輔具暨長期照護產業發展協會今(14)日共同舉辦「資本力驅動健康大未來論壇」。圖／KPMG提供

KPMG及台灣輔具暨長期照護產業發展協會今（14）日共同舉辦「資本力驅動健康大未來論壇：打造藥局轉型即戰力」，KPMG執行長施威銘表示，藥局競爭進入資本化時代，如何運用結盟資源、整併、創新且穩健經營將是首要關注的議題。

施威銘說，過去十年，國內美妝藥局零售業規模成長幅度高達95.6%，達到三步一小間，五步一大間密集度，近年藥局開始轉型，除藥品外，更提供了健康管理、醫材輔具、婦嬰用品、藥妝等多元項目，朝連鎖化、複合式、多樣性等策略提供商品與服務。

目前上櫃生技醫療業者共有90家，類別相當多元，包含製藥與新藥開發、醫療器材、食品生技及再生醫療等，櫃買中心上櫃審查部副組長陳碧瑩說明，2023年底總市值達7745億元，占整體上櫃公司13.37%，僅次於半導體業，生技醫療產業已在櫃買市場形成完整產業聚落。

2030年全球健康生活商機可望超過15兆美元，從「預防勝於治療」觀念延伸，串聯上游「預防醫學」、中游「醫藥治療」及下游「照護服務」合作夥伴，進而推動健康促進、擴大產業格局。

台灣即將迎來超高齡社會，除整備醫療、長照服務與相關建設外，企業更努力拓展照護新領域-藥局整合性服務，衛福部長照司司長祝健芳說，站在工商業與ICT產業雄厚基礎上，生技與醫藥產業已有相當基礎，產業鏈完整，在長照政策的影響下，藥局衍伸出許多新興的服務模式，連帶提供了輔具、健康管理、長照據點等一連串的產業價值，看到了更多不只是輔具，還有更多國內大健康產業發展的契機。

大健康產業逐步由產業思維轉變為資本思維，KPMG健康照護與生技產業服務團隊主持人蘇嘉瑞說，以醫藥零售通路市場為例，國內藥局連鎖率僅20%，仍有持續擴張空間，除了投資、整併潮延續加速規模化，也出現IPO熱潮步入資本市場，希望取得更充裕的市場資金與成長動能，健康生態圈需要永續經營，透過上、中、下游相關產業縱向串聯，與異業進行橫向整合，實現「健康台灣」的目標。

生技產業 長照

延伸閱讀

新冠疫情再起！疾管署與醫療院所合作800家免費拿快篩

莊春仁中藥廠偽藥流高雄 衛生局查獲10藥局販售5品項

愛滋病友善藥局金流壓力大 衛福部允諾再研議

新北議長盃龍舟賽落幕 這隊被撞翻重划仍拿第三

相關新聞

疫後開闢藍海市場 口罩國家隊今發表可回收口罩再生利用

新冠防疫解封後，口罩銷路回歸平常，口罩國家隊華新醫材集團另闢蹊徑，今在創立50周年慶祝活動中，發表可回收口罩，並宣布積極...

一殯掰了、房價起飛期來了？專家：周邊殯葬產業聚落動向才是關鍵

台北市立第一殯儀館13日開拆，周遭房價備受關注；據實價登錄資料，今年首季一殯周邊成屋每坪成交均價為77.5萬元、季增2....

SCFI 運價指數連十漲 美西線漲幅達11%

聯合國安理會推出的加薩停火協議陷入僵局，運價指數連10漲，周漲幅較前一期擴大至6.1% ，力挺巴勒斯坦的葉門叛軍胡塞武裝...

台塑化股東會順利改選董事 曹明接新董座

台塑化今天舉行股東會，完成董事改選，共選出8董4獨董，原董事長陳寶郎交棒，轉任台塑集團最高顧問，中午董事會也推舉總經理曹...

信義房屋年度形象廣告逾700萬觀看 互動再抽來回機票

信義房屋近日推出最新電視形象廣告《起家厝篇》，強調「心定在哪，家就在哪起」，傳達信義房屋43年來堅持全台直營、深耕在地的...

台電再推新文創 封水銅條重生為純銅陀螺與筆

曾以煤灰人孔蓋造型杯墊一炮而紅的台電文創，再推新文創產品，這次是以日月潭的明潭及大觀水力發電廠抽蓄機組獨有的「封水銅條」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。