KPMG：台灣藥局連鎖率僅2成有持續擴張空間

KPMG及台灣輔具暨長期照護產業發展協會今（14）日共同舉辦「資本力驅動健康大未來論壇：打造藥局轉型即戰力」，KPMG執行長施威銘表示，藥局競爭進入資本化時代，如何運用結盟資源、整併、創新且穩健經營將是首要關注的議題。

施威銘說，過去十年，國內美妝藥局零售業規模成長幅度高達95.6%，達到三步一小間，五步一大間密集度，近年藥局開始轉型，除藥品外，更提供了健康管理、醫材輔具、婦嬰用品、藥妝等多元項目，朝連鎖化、複合式、多樣性等策略提供商品與服務。

目前上櫃生技醫療業者共有90家，類別相當多元，包含製藥與新藥開發、醫療器材、食品生技及再生醫療等，櫃買中心上櫃審查部副組長陳碧瑩說明，2023年底總市值達7745億元，占整體上櫃公司13.37%，僅次於半導體業，生技醫療產業已在櫃買市場形成完整產業聚落。

2030年全球健康生活商機可望超過15兆美元，從「預防勝於治療」觀念延伸，串聯上游「預防醫學」、中游「醫藥治療」及下游「照護服務」合作夥伴，進而推動健康促進、擴大產業格局。

台灣即將迎來超高齡社會，除整備醫療、長照服務與相關建設外，企業更努力拓展照護新領域-藥局整合性服務，衛福部長照司司長祝健芳說，站在工商業與ICT產業雄厚基礎上，生技與醫藥產業已有相當基礎，產業鏈完整，在長照政策的影響下，藥局衍伸出許多新興的服務模式，連帶提供了輔具、健康管理、長照據點等一連串的產業價值，看到了更多不只是輔具，還有更多國內大健康產業發展的契機。

大健康產業逐步由產業思維轉變為資本思維，KPMG健康照護與生技產業服務團隊主持人蘇嘉瑞說，以醫藥零售通路市場為例，國內藥局連鎖率僅20%，仍有持續擴張空間，除了投資、整併潮延續加速規模化，也出現IPO熱潮步入資本市場，希望取得更充裕的市場資金與成長動能，健康生態圈需要永續經營，透過上、中、下游相關產業縱向串聯，與異業進行橫向整合，實現「健康台灣」的目標。

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