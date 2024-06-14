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一殯掰了、房價起飛期來了？專家：周邊殯葬產業聚落動向才是關鍵

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄資料，今年首季一殯周邊成屋每坪成交均價為77.5萬元、季增2.9%，若與中山區每坪成交均價81.9萬元、季漲幅3.4%對比，不僅每坪單價低了4.4萬元，且季增幅也低於區域行情。台灣房屋集團趨勢中心提供
據實價登錄資料，今年首季一殯周邊成屋每坪成交均價為77.5萬元、季增2.9%，若與中山區每坪成交均價81.9萬元、季漲幅3.4%對比，不僅每坪單價低了4.4萬元，且季增幅也低於區域行情。台灣房屋集團趨勢中心提供

台北市立第一殯儀館13日開拆，周遭房價備受關注；據實價登錄資料，今年首季一殯周邊成屋每坪成交均價為77.5萬元、季增2.9%，若與中山區每坪成交均價81.9萬元、季漲幅3.4%對比，不僅每坪單價低了4.4萬元，且季增幅也低於區域行情。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一殯遷移的議題已討論相當多年，直到去年11月才確定拆除日程，由於一殯周遭已形成殯葬產業聚落，加上附近還有高架橋、批發果菜市場、大型宮廟等環繞，使一殯附近的平均房價，長期以來都比所在的中山區整體均價便宜5~10%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，在法規限制下，目前設立於民權東路兩側商業區的一殯殯葬業者，搬遷到二殯附近的難度頗高，加上一殯的交通條件仍優於二殯，因此一殯周遭房市何時能褪去殯葬色彩，值得關注。

張旭嵐指出，去年底一殯拆除拍板成定局，但當地的禮儀業者穩定經營，在短期內還不會全部撤出，區段抗性仍在，因此周圍的房價漲勢主要受整體房市帶動，勝過一殯遷移議題影響，漲幅才會落後於中山區整體，還和行政區的均價落差愈拉愈大。

不過張旭嵐表示，當地多數居民仍會期待未來殯葬產業遷出，甚至一殯土地可以興建運動中心、複合式行政大樓等形式活化，後續有機會出現補漲行情，因此目前該區也呈現惜售狀態，交易量變少。

陳定中指出，一殯拆除後，台北市的殯葬服務將全數由大安區辛亥隧道旁的二殯承接，但鄰近二殯的臥龍街一帶，幾乎都是住宅區，根據台北市土管規定，殯葬服務業不得進駐住宅區，僅可在部分商業區有條件允許使用。

房價 房市

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