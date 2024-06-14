台寶生醫退化性關節炎細胞新藥 申請台灣三期臨床

台寶生醫（6892）14日公告，退化性關節炎細胞新藥Chondrochymal正式向台灣衛福部食藥署（TFDA）提交三期臨床試驗申請（IND），成為旗下第一個挺進三期臨床階段的新藥產品。

此外，台寶為加速Chondrochymal未來的商轉，提前布局國內退化性關節炎藥物市場，已與泰宗生技（4169）簽訂合作意向書，由泰宗取得Chondrochymal未來上市後台灣市場獨家經銷權。憑藉泰宗在國內基層診所、地區醫院、區域醫院及醫學中心等100%覆蓋率通路優勢，盼能及時提供病患新的治療選項。

台寶生醫營運長楊鈞堯表示， 將申請的Chondrochymal三期臨床試驗，預計在臺中榮民總醫院召收222位膝骨關節炎病患，進行安慰劑對照的平行分組試驗，評估Chondrochymal的長效作用與安全性，目標2028年第1季完成三期臨床試驗。

楊鈞堯表示，根據二期臨床試驗數據顯示，所有受試者經過單劑量Chondrochymal治療24周後，能夠顯著緩解膝關節骨關節炎導致之疼痛以及僵硬，且安全性良好，未產生任何與試驗相關的嚴重不良反應，公司對下一階段的三期臨床試驗抱持正向樂觀。

泰宗董事長徐煥清表示，很高興能與台寶生醫建立起長期合作夥伴關係，藉由泰宗對本土醫療通路的完善布局有助Chondrochymal新藥提早佈局市場，也讓泰宗的產品線擴大延伸至細胞醫療產品，若該新藥未來可以透過再生雙法提早上市，將可快速增加市場滲透率。此外，在啟動三期臨床試驗期間，泰宗也可協助連結台大、長庚、三總等醫學中心加速收案，本次合作是雙贏利多

楊鈞堯指出，退化性關節炎是常見的老年退化疾病，因為關節軟骨日漸磨損，進而導致骨頭互相摩擦，產生不適感與疼痛，是一種不可逆的自然老化現象，國人膝關節退化盛行率約15%。目前除物理性的消極治療外，較嚴重的病患多以施打玻尿酸或進行人工關節置換手術。但是注射玻尿酸易流失需重複施打，人工關節置換屬於高侵入治療，除病患易產生心理抗拒外，過度肥胖或變形角度過大者，也不適宜手術。

台寶生醫開發的Chondrochymal，挾獨特的低氧誘導專利培養技術，可使骨髓間葉幹細胞較不易進入細胞老化狀態，並且能增加多種生長因子的分泌，幫助軟骨自我修複與再生，較現行療法更為持久，有助病患擺脫長期痛苦、提升生活品質，並可降低家庭及社會醫療成本的負擔。

根據台灣衛福部統計處2021年全民健康保險醫療統計年報資料，全台膝部骨關節炎門、住診為389.4萬人次，相關醫療費用達58.8億元。

商品推薦