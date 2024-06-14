SCFI 運價指數連十漲 美西線漲幅達11%
聯合國安理會推出的加薩停火協議陷入僵局，運價指數連10漲，周漲幅較前一期擴大至6.1% ，力挺巴勒斯坦的葉門叛軍胡塞武裝組織再度以無人機攻擊紅海商船，使得運價跌不下來，四大主要航線及東南亞航線運價全都上漲，遠東-美西40呎櫃漲幅達11%。
國內的貨櫃輪最近受到聯合國安理會推出的加薩停火協議內容上衝下洗，隨著安理會推出的加薩停火協議陷入僵局，以色列與哈瑪斯雙方都未公開承諾同意計劃， 胡塞武裝組織再度以無人機攻擊紅海商船，萬海（2615）今天以漲停收盤，股價再度來到92.8元，陽明海運（2609）漲幅4%、長榮（2603）漲幅3%。
根據外電報導，油輪巨頭Frontline Management執行長巴斯塔德（Lars Barstad）認為，聯合國安理會宣布以色列和哈瑪斯簽定停戰協議，協議呈現脆弱不堪，無法保證船員能在這片海域安全航行，商船就會開始恢復行駛紅海區域，這恐怕是「天真」的想法。
運價指數連10漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數14日出爐，指數上漲194.35點至3379.22點，周漲幅較前一期擴大至6.1%，四大主要航線及東南亞航線運價全都上漲。
根據最新一期出爐的運價，而遠東到北美漲幅更大，遠東到美西每FEU運價接近7000美元，漲幅逾11%；遠東到美東每FEU運價也接近8000美元關卡，漲幅也較前一期擴大；遠東到美西每FEU(40呎櫃)達6909美元，較前一期大漲697美元，漲幅11.22%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達7993美元，較前一期上漲546美元，漲幅達7.33%。
遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達4179美元，較前一期上漲230美元，周漲幅5.82%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達4848美元，較前一期上漲64美元，漲幅1.33%。
此外，近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲52美元，漲幅8.29%；至於遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU都與前一期持平。
隨著第三季旺季即將到來，市場傳出各大航商加收旺季附加費，將有利貨櫃三雄長榮、陽明及萬海營運及獲利表現。
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