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2023火災後彰化廠何時正常運作？聯華食：試營運中

中央社／ 台北14日電

擁有可樂果、萬歲牌等品牌的食品大廠聯華食今天召開股東會，談及2023年彰化廠火災，董事長李開源表示，彰化廠已進行重建計畫，希望儘快恢復正常運作。營運計畫方面，將開發客製化以及特定族群的利基型產品，以因應市場競爭。

回顧過去營運，李開源在今年年報中表示，2023年是聯華食品充滿嚴峻挑戰的一年，因彰化廠發生意外工安事件，造成9名員工不幸身亡的憾事，對公司經營表現也造成一定程度的影響。除了進行彰化廠區重建計畫之外，聯華食在生產營運方面也啟動其他廠區支援，以期能儘速恢復正常運作。

由於聯華食品彰化廠主要供應統一超中南部鮮食產品，外界關注該廠是否已復工，聯華食向中央社記者表示，目前取得職安署核准試營運的函文，工廠試營運中。

李開源也提到，食品業面臨國外進口食品瓜分市場，為了搶攻不同消費族群的需求，聯華食將持續投入新媒體資源，產品方面開發客製化以及特定族群的利基型產品，以因應市場競爭。

聯華食產品在台灣市占率，休閒食品類約為20%、海苔類55%、堅果類65%、沖調類包括堅果飲和杯麵10%；國外市場目前占比仍小，2023年休閒食品比例微幅增長。

他表示，海外新興市場的人口出生率穩定，具備高經濟成長性，可支配所得日漸提高；由於年輕人口比例較高，休閒食品市場正處發展階段，公司已掌握新興市場商機，將拓展業務至海外市場，維持營運成長。

利基型產品 新興市場 聯華

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