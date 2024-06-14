618檔期升溫！Yahoo 奇摩6月第一周內黃金精品買氣增
電商年中慶618進入正檔期買氣熱烈，Yahoo奇摩購物觀察，自618暖慶開跑以來，保值精品、3C娛樂與涼夏三大類商品業績動能強勁，隨著貴金屬價格抬升，Yahoo奇摩特有的保值性高「黃金/金條」產品熱賣，業績在6月第1周較前一周大增六倍奪冠、Yahoo奇摩拍賣精品業績也在6月3-5日兩天內，較上月同期成長翻倍，以Hermès、CHANEL、LV等經典品牌買氣最旺，活動開跑首三日，即賣出成交價高達28萬的Hermès凱莉包；高回饋也帶動3C商品熱賣，除iPhone 15系列銷售火熱，PS5也因熱門遊戲帶動商品買氣水漲船高。
平台也觀察，讓肌膚清爽一夏的「美體刀」、低單價、小巧便攜的「負離子燙髮梳」，有效降低室內濕度與溫度的「節電除溼機」、不受線材限制、不怕停電困擾的「無線充電循環扇」最受歡迎，而空調商品則因建案小宅化趨勢，適用3坪左右小坪數空間的「分離式冷氣」等產品，都銷量激增。
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