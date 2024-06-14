淘寶618數據顯示 台灣用戶跨境買健康、戶外休閒等產品
淘寶公布618檔期相關數字，首次在淘寶下單的「淘寶首購族」年增近五成，Z世代台灣消費者壓倒性喜愛的「超商取貨服務」大幅成長十倍；有趣的是，「自動烤乳豬神器」，也成為台灣露營手作料理時的必買吸睛焦點。
天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，淘寶差異化的商品供給將成為推動跨境電商平台下一波成長的重要能力。
根據淘寶《Z世代消費趨勢行為調查報告》結果指出，「健康」已成為Z世代消費者最重視的指標，淘寶台灣站於618期間有別於其他平台的熱銷品類，「露營、運動、瑜伽、健身及球迷用品」銷售增長近三成，可見跨境商品供給對台灣消費者滿足健康生活方式的重要性與日俱增。
疫後民眾旅行需求高速回升，「行李箱」成長幅度同樣超過3成，「旅行收納箱及相關用品」的增幅更是達到3.5倍之多。
淘寶日前於618前夕宣布擴大超商取貨服務，加上今年618購物節簡化優惠玩法，成功吸引許多新手用戶試用淘寶，618期間「淘寶首購族」成長近5成。淘寶亦觀察到，露營設備成為新淘友最喜愛購買的商品種類之一，包括絕對能成為露營地全場焦點的烤乳豬設備、便於攜帶的野炊設備、摺疊野餐車、夏日必備防蚊露營吊床及多功能的野炊收納箱等露營商品，皆成為今年618期間喜愛戶外露營活動的消費者，追求與眾不同、高顏價比露營裝備需求的熱銷品項。
天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，618檔期從數據觀察到，台灣消費者使用跨境電商平台來滿足自身對於健康、娛樂、戶外休閒等生活需求趨勢已經成形。
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