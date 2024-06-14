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信義房屋年度形象廣告逾700萬觀看 互動再抽來回機票

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋推出最新電視形象廣告《起家厝篇》，傳達信義房屋堅持全台直營、深耕在地的服務初衷，上線迄今創造超過700萬觀看數。（圖:信義房屋提供）
信義房屋推出最新電視形象廣告《起家厝篇》，傳達信義房屋堅持全台直營、深耕在地的服務初衷，上線迄今創造超過700萬觀看數。（圖:信義房屋提供）

信義房屋近日推出最新電視形象廣告《起家厝篇》，強調「心定在哪，家就在哪起」，傳達信義房屋43年來堅持全台直營、深耕在地的服務初衷，並站在客戶立場，以感動細膩的服務，為客戶實現家業夢想的核心精神，不到一個月創造超過700萬觀看數；同時也推出「起家心藥行」數位活動，消費者只要點點手指，就能分析購售屋時會遇到的疑難雜症，迄今已有2萬人參加測驗，抽獎活動到6月16日截止，參加者將有機會獲得出星宇航空東京來回機票和蘭城晶英住宿券。

信義房屋秉持「以人為本」企業理念，以同理心理解客戶核心需求，新一波形象廣告以感動故事為切入點，三條故事線：在南部寡居、兼營民宿的中藥店老闆娘，決定要和兒孫同住共享天倫樂，下定決心賣掉和亡夫的起家厝；三十而立的廚師，對於「起家」方向與意義感到迷惘，終於在這間有故事的中藥行找到了答案，決定將這裡打造為自己的起家厝；以及深耕在地，不時主動來中藥行幫忙的在地房仲，當老闆娘主動委託他售屋，他也明白對於老闆娘而言，「心想定的地方，就是家的所在。」後續他與北部的公司同仁合作，一起協助客戶。

因為一間中藥行，串起了彼此的緣分，也同樣在此，即將開展一段新的人生故事。演員們細膩的演出，娓娓道來這個平實卻動人的故事，感動又充滿質感的影片風格，上線迄今不到一個月，已吸引將近700萬觀看數，許多信義房屋的房仲也紛紛回饋，包含「自己也有服務客戶起家厝的經驗，看了很感同身受」、「信義房屋全台直營的優勢，讓客戶可以無後顧之憂的選擇想要的房子」。

除了打動人心的電視廣告外，信義房屋同步推出「起家心藥行」數位互動網站，根據信義房屋43年來的服務經驗及買賣相關數據，透過3個簡單的問題，為消費者分析出專屬於個人在買賣房屋上的「心症」，並對症下藥、提供起家心藥帖！無論是回憶太多難放手的屋主、不知如何選擇仲介與房子的首購族、還是希望功課做足再行動的客戶，信義房屋擁有AI智能配案，精準媒合買賣方需求、「我家有多夯」以AI和實價登錄資料分析市場最新行情、DiNDON智能賞屋線上就能看房、還能模擬多種裝潢風格，體驗成家的美好未來。

信義房屋深耕在地，全台直營服務，打造全台一致的保障服務，一人委託全台超過三千位專業經紀人員協助。現在體驗「起家心藥行」找到自己的起家心症，6月16日前登錄，有機會抽中星宇航空東京來回機票和蘭城晶英住宿券。

信義房屋自1981年創立迄今，不僅是房仲業上市公司，亦是房仲業唯一榮獲國家品質獎的企業，是深獲消費者信賴的房仲品牌，「以人為本、先義後利」的企業理念，深深內化在每一位信義房屋的同仁心中，因始終站在客戶的立場，深刻同理客戶需求、並堅持全台直營，深耕在地，以團隊為客戶處理需求與房地產交易，更發揮「信義立業 止於至善」精神，不斷推出領先市場、對客戶、社會、環境真正有幫助的制度與善舉，不但是永續經營的不二法門，更將這樣的精神發揚光大，為這個世界帶來正向的善循環。

中藥 信義房屋 房仲

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