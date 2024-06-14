台電再推新文創 封水銅條重生為純銅陀螺與筆

曾以煤灰人孔蓋造型杯墊一炮而紅的台電文創，再推新文創產品，這次是以日月潭的明潭及大觀水力發電廠抽蓄機組獨有的「封水銅條」做為材料，製成純銅筆桿的日水潭水力筆、筆座，以及桌上小物轉子造型陀螺。

台電指出，封水銅條是在抽蓄機組內的零件，位於控制水流進出的水輪機導翼上、下方，平常搭配抽放水發電需求，用於封水及阻隔空氣，經年累月受水流刷，因此會產生水蝕刻痕，使用8至10年要定期汰換。

台電副總王振勇表示，封水銅條為抽蓄電廠特有，材料非常珍貴，此次文創計畫能夠執行，是電廠收集了4年之久，才收集到180支封水退役材料，重量將近400公斤，因此水力筆、筆座，以及轉子造型陀螺等文創產品，都是限量的。

大觀發電廠副廠長洪文龍表示，水力發電是最早的再生能源，封水銅條的再生利用，也符合現在永續與循環經濟的精神，封水銅條重生為手寫器具，可以讓大家找回早期手寫文字的溫暖。

至於轉子造型陀螺，市面上比較常見的是木頭材質，以金屬銅為材質製成的陀螺，比較少見，手感也比較特別。 抽蓄機組退役的封水銅條。記者陳儷方／攝影

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