快訊

她的LINE少做1動作…1.2萬元全消失！網喊話這樣做不怕噴錢

中職／啦啦隊是目前女生最頂職業？前FA卡卡鼓勵新人勇敢去徵選築夢

測輻射量後昏迷！福島核電廠50多歲男員工倒臥休息室 送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台電再推新文創 封水銅條重生為純銅陀螺與筆

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電文創新產品轉子造型陀螺。記者陳儷方／攝影
台電文創新產品轉子造型陀螺。記者陳儷方／攝影

曾以煤灰人孔蓋造型杯墊一炮而紅的台電文創，再推新文創產品，這次是以日月潭的明潭及大觀水力發電廠抽蓄機組獨有的「封水銅條」做為材料，製成純銅筆桿的日水潭水力筆、筆座，以及桌上小物轉子造型陀螺。

台電指出，封水銅條是在抽蓄機組內的零件，位於控制水流進出的水輪機導翼上、下方，平常搭配抽放水發電需求，用於封水及阻隔空氣，經年累月受水流刷，因此會產生水蝕刻痕，使用8至10年要定期汰換。

台電副總王振勇表示，封水銅條為抽蓄電廠特有，材料非常珍貴，此次文創計畫能夠執行，是電廠收集了4年之久，才收集到180支封水退役材料，重量將近400公斤，因此水力筆、筆座，以及轉子造型陀螺等文創產品，都是限量的。

大觀發電廠副廠長洪文龍表示，水力發電是最早的再生能源，封水銅條的再生利用，也符合現在永續與循環經濟的精神，封水銅條重生為手寫器具，可以讓大家找回早期手寫文字的溫暖。

至於轉子造型陀螺，市面上比較常見的是木頭材質，以金屬銅為材質製成的陀螺，比較少見，手感也比較特別。

抽蓄機組退役的封水銅條。記者陳儷方／攝影
抽蓄機組退役的封水銅條。記者陳儷方／攝影

台電 文創 電廠

延伸閱讀

台電頒發獎助學金 結合20電廠逾6千萬元助1.6萬名學生

經濟部恐不再金援台電 台電董座：電價是否漲價由電價委員會決定

新北大柑園爭取輝達「缺很多東西」 經發局稱已和台電開會

影／龍潭這校夜間畢典意外停電添傷感 不是台電竟是這原因

相關新聞

疫後開闢藍海市場 口罩國家隊今發表可回收口罩再生利用

新冠防疫解封後，口罩銷路回歸平常，口罩國家隊華新醫材集團另闢蹊徑，今在創立50周年慶祝活動中，發表可回收口罩，並宣布積極...

信義房屋年度形象廣告逾700萬觀看 互動再抽來回機票

信義房屋近日推出最新電視形象廣告《起家厝篇》，強調「心定在哪，家就在哪起」，傳達信義房屋43年來堅持全台直營、深耕在地的...

台電再推新文創 封水銅條重生為純銅陀螺與筆

曾以煤灰人孔蓋造型杯墊一炮而紅的台電文創，再推新文創產品，這次是以日月潭的明潭及大觀水力發電廠抽蓄機組獨有的「封水銅條」...

桃園地政局5月不動產月報 機捷這一站交易最熱

桃園市地政局今天公布「桃園市2024年5月不動產市場交易分析月報」，內容指桃園近期不動產交易持續熱絡，不論是預售屋或中古...

台塑化股東會／董事改選、陳寶郎確定交棒 曹明有望接董事長

台塑化（6505）14日舉行股東常會，進行董事改選，現任董事長陳寶郎確定交棒，接下來將轉任台塑集團最高顧問，台塑化董事長...

SOGO 股東會／董座黃晴雯：新商場開幕後力拚北市百貨市占第一

太平洋崇光百貨（SOGO）14日召開股東會，董事長黃晴雯表示，今年兩岸都有新商場要開幕，加上復興館精品樓層改裝將持續到明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。