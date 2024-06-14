疫後開闢藍海市場 口罩國家隊今發表可回收口罩再生利用

新冠防疫解封後，口罩銷路回歸平常，口罩國家隊華新醫材集團另闢蹊徑，今在創立50周年慶祝活動中，發表可回收口罩，並宣布積極尋求與慈濟合作，回收和存放可回收口罩，期待透過產、官、學、研推動口罩回收再生系統，讓台灣很快成為全球的口罩回收再生環保典範。

華新醫材集團邀請多所大學、公益社團、身障團體，出席集團50周年慶暨ESG永續發展誓師大會。董事長鄭永柱說，全球邁向2050淨零排放願景，我國紡研所2023年建立同材質可回收不織布口罩標準及標章，華新全力配合，今年初完成採用同一材質的聚丙烯（PP）不織布、（PP）耳帶和（PE）鼻線的口罩材料統一，今年推出多款可回收環保口罩，並積極推動口罩回收再生系統，回收口罩加工轉化再生為塑膠粒子，可製造口罩收納盒、衣架和塑膠棧板等其它生活及工業用品，降低對新資源的依賴，大幅減少碳排放量。

鄭永柱表示，華新將委託物流業者回收成箱口罩，同時積極尋求慈濟合作，希望透過慈濟在各鄉鎮的環保教育處與站點，接受存放可回收口罩，再由塑膠回收再生工廠進行回收處理，回收口罩的收益將全數捐贈給慈濟或指定公益單位，實現循環經濟與善循環的目標。

鄭永柱和兩個弟弟1974年共同創立華新，專營各種醫用耗材，目前集團事業版圖擴大至泰國及大陸，2015年成立全球首座口罩觀光工廠，2020年加入台灣口罩國家隊。華新知名產品包括2006年創新研發超立體鑽石型口罩，2022年獲金氏世界紀錄認證。鄭永柱說，期待更多產業攜手推動綠色產業，讓台灣很快成為全球的口罩環保回收再生典範。 口罩國家隊華新醫材集團宣布與產、學、研、商界合作開發可回收的口罩。記者簡慧珍／攝影

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