蘋果西打大飲陷財務困難 董事長蘇芸樂：沒下市規劃

中央社／ 台北14日電

生產蘋果西打老牌食品廠大飲陷財務困難，董事長蘇芸樂今天接受中央社記者提問強調，6月開始恢復生產，產品陸續鋪貨當中，全數通路都有販售蘋果西打，大飲沒有下市規劃，至於先前積欠員工薪資爭議也已解決。

輝達執行長黃仁勳日前訪台，在餐廳外拿出蘋果西打請民眾喝的插曲，讓這款老牌飲料再度成為話題。不過生產蘋果西打的食品廠大飲，因累計虧損達新台幣4.4億元，已超過實收資本額的一半，且流動負債已超過流動資產5.12億元，大飲今年首季財報遭到會計師出示「繼續經營能力存在重大不確定性」的閱核報告。

目前大飲持續打入全額交割股，依照證交所規定，若連續3年無法改善，將面臨停止交易的命運。一旦停止交易滿6個月仍未見起色，公司最快會在2026年下市。

大飲今天舉行股東會表定改選董事，卻因出席率僅0.49%宣告流會。

面對媒體詢問是否會下市，蘇芸樂強調，公司沒有下市規劃，大飲今年6月開始恢復生產，產品陸續鋪貨當中，「目前全數通路都有（販售蘋果西打）」，會按部就班，將產品上架全數通路。

另大飲近期爆出積欠員工2.5個月的薪資，蘇芸樂表示，都已解決，無欠薪問題。

蘋果西打

延伸閱讀

他花31萬買輝達抱十年「今飆破8400萬」！身價跟著黃仁勳翻倍 曬圖爽喊：謝謝NVIDIA

央行總裁楊金龍談台股創高...AI是關鍵

黃仁勳效應影響選填志願？ 中一中上榜電資人數大增

專訪／走過黃仁勳美食地圖 陳鴻：可見總裁對美食用心

相關新聞

曹明接董座 台塑化喊升級轉型

台塑化昨天舉行股東會完成董事改選，原董事長陳寶郎交棒，轉任台塑石化最高顧問，董事會推舉總經理曹明任新董座。

信義房屋推十大守護，漏水保固屋齡提高為30年

信義房屋今日宣布，推出SinyiCare十大守護服務，包括訴求資訊透明的即時行情、產權調查；訴求創新科技的DiNDON智...

楓康超市宣布紐西蘭Envy蘋果上架 桃園首家店6月底開幕

興農（1712）集團旗下楓康超市，14日在台中市北屯區東山店舉辦紐西蘭愛妃(Envy)蘋果上架發布會。楓康超市同時宣布，...

電通集團永續顧問長王馥蓓 大師講座分享永續轉型

將永續創新列為年度主題的台中市建築經營協會，大師講座14日邀請電通行銷傳播集團永續顧問⾧王馥蓓，以永續轉型與品牌經營為題...

獨／不只黃仁勳、蘇姿丰！科技大老訪台只住「這酒店」原因曝光 御用造型師解答

AI熱潮持續延燒，而輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微(AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、英特爾（intel）執行長季辛...

美國百年品牌 Baker-McGuire貝克傢俱旗艦店進駐台中

以精湛工藝享譽全球的世界頂級傢俱品牌「貝克傢俱Baker Furniture」，以嶄新品牌Baker-McGuire貝克...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。