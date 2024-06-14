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遠傳投資台片「青春18×2」告捷 全球票房突破5億元

中央社／ 台北14日電

遠傳電信力挺本土影劇，今天宣布台灣影視出海成績告捷，投資的電影「青春18×2 通往有你的旅程」，自3月在台上映至今，已在全球10個地區上映，總票房突破新台幣5億元。

遠傳電信近年積極經營影視娛樂，採取「以投代購、扶植本土IP」的策略，支持台灣本土影視創作，並推動台灣本土內容出海、以輸出國際市場為目標。

遠傳今天發布新聞稿指出，去年投資的「成功補習班」在台灣、香港及加拿大多倫多上映後，今年7月將於日本上映。另一部投資的電影「青春18×2 通往有你的旅程」，自3月在台上映至今，接連於香港、日本、韓國、中國等全球超過10個地區上映，全球票房累計已超過5億元，除了成為台灣今年至今的國片票房冠軍，更在日本上映首週拿下新片票房冠軍。

遠傳電信表示，除了支持台灣電影發展，也積極投資台灣電視劇以及綜藝節目，包括與韓國娛樂龍頭CJENM （Hong Kong）共同合製華語版「我們的藍調時光」，此劇改編自同名韓劇，結合台灣在地特色，今年年初時舉行千人海選，希望培養台灣的潛力新星，並將於澎湖拍攝，台灣美景與人文風土悉數入鏡，並透過合作夥伴在全球觀眾前播放。

此外，遠傳也投資的本土綜藝節目，國際化的陣容為台灣綜藝節目提升吸引力，更在國際市場發揮影響力。

票房 遠傳電信

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