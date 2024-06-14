SOGO 股東會／董座黃晴雯：新商場開幕後力拚北市百貨市占第一

太平洋崇光百貨（SOGO）14日召開股東會，董事長黃晴雯表示，今年兩岸都有新商場要開幕，加上復興館精品樓層改裝將持續到明年上半年，整體資本支出較高，對今年營收獲利看法保守。不過，隨著未來 SOGO 大巨蛋主要商場開幕，整體營運表現將更上層樓，台北四館營業額將突破500億元，可望成為台北市市占第一百貨。

太平洋崇光百貨上午股東會通過去年財報，稅前淨利成長59.9%，達29.1億元，將發放現金股利2.30元，較去年增加1.04元。主要反應疫情解除，民間消費動能延續，國人呈現回歸正常生活態勢，餐飲、休閒娛樂、旅遊等相關服務消費需求大增，實體零售業消費動能全面啟動。

黃晴雯表示，遠東 SOGO 去年營業額再次寫下歷史新高，全年營業額達496.6億元，已近500億元，未來 SOGO 大巨蛋開幕，一年營業額貢獻約100億元，營業額規模可望來到600億元。同時，SOGO 未來在台北的據點涵蓋復興店、忠孝店、天母店，以及新開幕的「遠東 Garden City」，四個據點合計營業額將衝上500億元，將是台北市百貨市占第一。

遠東 SOGO 表示，去年台灣經濟面臨內需強勁，但投資與出口疲弱的挑戰，主要受制於全球經濟不振和地緣政治風險、產業庫存調整等影響。不過在疫情結束，民間消費動能延續，國人呈現回歸正常生活態勢，休閒娛樂、零售餐飲、旅遊戶外等相關服務消費需求熱絡，去年實質民間消費成長率預估年增8.3%。整體實體零售業全面復甦，百貨公司業績再創歷史高峰，穩站零售業績與成長率寶座。

遠東 SOGO 表示，去年國際精品業績持續成長，年增11.2%，佔比再創新高到達25%。而在男女服飾用品在疫情趨緩與相關供應正常下，廠商生產量、訂貨量增加，男女裝各成長23.2%與14.6%。此外，社交活動在去年持續蓬勃，餐飲等相關業種也呈現高成長，成長達27.0%。

而疫情結束後，與國際往來不再受限，預期原家電家用及精品業績成長將趨緩。不過，隨著社交、戶外旅遊趨於正常化與活絡，化妝品、男女服飾、運動休閒、行李箱等成為消費重點，持續提升賣場環境，強化商品力及服務力是業績成長之動能。

遠東 SOGO 表示，台灣主計處預測今年經濟成長率為3.35%，受地緣政治風險與通膨影響，今年全球經濟仍處於低迷；台灣零售消費市場在去年創下高業績的基期下，要再成長實屬不易，唯有深耕主顧客，積極投入在賣場改善、導入新商品、擴大數位行銷等經營上，提升營業收入持續撙節費用，以增加營業利益為目標。

在新店開展方面，大巨蛋「遠東 Garden City」第一階段D區，已於5月底開幕、C區最快8月開幕。而大陸市場「重慶遠東城」也在5月試營運。黃晴雯表示，「重慶遠東城」今年營業額估可達人民幣3.2億元，第一年營業額估將達人民幣5億元，雖然中國大陸消費景氣相對保守，但該商場有65%為租賃，可望有固定收益。預計五年可望達到損平。

SOGO 也積極擘劃營運方針，以「開創零售4.0 領先新世代」為主軸；其中全方位推動小型店「轉型」，中大型店「創新」及兩岸遠東與 SOGO 新店「開發」。更將積極推動數位，運用生成式AI，透過會員經濟，串連APP及社群推播等創造消費動能，加上體驗式服務的提升，促進業績成長。

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