一殯房價季漲2.9%仍輸行政區 房仲：葬儀社短期難搬
台北市立第一殯儀館13日開拆，台灣房屋根據實價登錄資料，統計一殯敲定拆除時的去年第4季，與開拆前夕的今年第1季房價，並與所在的中山區整體相互對照。
結果顯示，中山區整體及一殯周邊， 去年第4季至今年第1季房價皆成長，但一殯附近的季漲幅僅2.9%，漲勢略遜中山區整體的3.4%；且一殯周圍房價與行政區整體的差距進一步擴大，從略低3.9萬元，拉大到落後4.4萬元。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一殯遷移的議題已討論相當多年，直到去年11月才確定拆除日程，由於一殯周遭已形成殯葬產業聚落，加上附近還有高架橋、批發果菜市場、大型宮廟等環繞，使一殯附近的平均房價，長期以來都比所在的中山區整體均價便宜5~10%。
張旭嵐指出，去年底一殯拆除拍板成定局，但當地的禮儀業者穩定經營，在短期內還不會全部撤出，區段抗性仍在，因此周圍的房價漲勢主要受整體房市帶動，勝過一殯遷移議題影響，漲幅才會落後於中山區整體，還和行政區的均價落差愈拉愈大。
不過多數居民仍會期待未來殯葬產業遷出，甚至一殯土地可以興建運動中心、複合式行政大樓等形式活化，後續有補漲機會，因此目前該區也呈現惜售狀態，交易量變少，短時間也難反應出大幅度價漲效應。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，一殯拆除後，台北市的殯葬服務將全數由大安區辛亥隧道旁的二殯承接，但鄰近二殯的臥龍街一帶，幾乎都是住宅區，根據台北市土管規定，殯葬服務業不得進駐住宅區，僅可在部分商業區有條件允許使用。
在法規限制下，目前設立於民權東路兩側商業區的一殯殯葬業者，搬遷到二殯附近的難度頗高，加上一殯的交通條件仍優於二殯，家屬利用相對方便，周遭的生命禮儀產業，基本上也暫且按兵不動，因此一殯周遭房市何時能褪去殯葬色彩？關鍵在於二殯對殯葬業者遷入的後續配套發展。
▪ 央行加重打房 升存準率1碼、特定地區限貸六成
▪ 降貸款成數、升存準率 房仲：央行重手雙殺「兩族群」
▪ 央行再祭第二戶限貸六成 專家揪「1盲點」：完工前不受央行信用管制牽制
▪ 趕在打房前先賣？5月北台灣推案爆大量
▪ 早鳥購屋就送「1家電」…屋主嘆沒賺反虧 過來人揭建商用意
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言