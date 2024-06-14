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一殯房價季漲2.9%仍輸行政區 房仲：葬儀社短期難搬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
一殯示意圖。圖／記者游智文攝影
一殯示意圖。圖／記者游智文攝影

台北市立第一殯儀館13日開拆，台灣房屋根據實價登錄資料，統計一殯敲定拆除時的去年第4季，與開拆前夕的今年第1季房價，並與所在的中山區整體相互對照。

結果顯示，中山區整體及一殯周邊， 去年第4季至今年第1季房價皆成長，但一殯附近的季漲幅僅2.9%，漲勢略遜中山區整體的3.4%；且一殯周圍房價與行政區整體的差距進一步擴大，從略低3.9萬元，拉大到落後4.4萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一殯遷移的議題已討論相當多年，直到去年11月才確定拆除日程，由於一殯周遭已形成殯葬產業聚落，加上附近還有高架橋、批發果菜市場、大型宮廟等環繞，使一殯附近的平均房價，長期以來都比所在的中山區整體均價便宜5~10%。

張旭嵐指出，去年底一殯拆除拍板成定局，但當地的禮儀業者穩定經營，在短期內還不會全部撤出，區段抗性仍在，因此周圍的房價漲勢主要受整體房市帶動，勝過一殯遷移議題影響，漲幅才會落後於中山區整體，還和行政區的均價落差愈拉愈大。

不過多數居民仍會期待未來殯葬產業遷出，甚至一殯土地可以興建運動中心、複合式行政大樓等形式活化，後續有補漲機會，因此目前該區也呈現惜售狀態，交易量變少，短時間也難反應出大幅度價漲效應。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，一殯拆除後，台北市的殯葬服務將全數由大安區辛亥隧道旁的二殯承接，但鄰近二殯的臥龍街一帶，幾乎都是住宅區，根據台北市土管規定，殯葬服務業不得進駐住宅區，僅可在部分商業區有條件允許使用。

在法規限制下，目前設立於民權東路兩側商業區的一殯殯葬業者，搬遷到二殯附近的難度頗高，加上一殯的交通條件仍優於二殯，家屬利用相對方便，周遭的生命禮儀產業，基本上也暫且按兵不動，因此一殯周遭房市何時能褪去殯葬色彩？關鍵在於二殯對殯葬業者遷入的後續配套發展。

一殯周邊宇所在行政區房價比較。資料來源／台灣房屋
一殯周邊宇所在行政區房價比較。資料來源／台灣房屋

房價 房市

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