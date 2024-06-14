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群益證生技企業日 聚焦探討生技產業最新趨勢與投資機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
安成生總經理蔡承恩博士（左起）、安邦生技股份有限公司CEO徐祖安、產業專家姚乃維博士與群益金鼎證券副總裁鄧學人於現場合影。(群益金鼎證券/提供)
安成生總經理蔡承恩博士（左起）、安邦生技股份有限公司CEO徐祖安、產業專家姚乃維博士與群益金鼎證券副總裁鄧學人於現場合影。(群益金鼎證券/提供)

灣生技產業近期受惠於海外授權、拓展海外市場、及藥品開發進展順利，表現亮眼，為提供國內外機構投資人掌握指標性企業發展趨勢，群益金鼎證券於6月12 - 13日舉辦「生技產業企業日—群益看見生技未來投資論壇」，聚焦生技產業最新動態，探討505(b)(2)改良型新藥開發、CDMO、學名藥相關產業發展及趨勢，獲邀參加的優質生技企業，包括安成生（6610）、昱展新藥（6785）、智擎（4162）、巨生醫（6827）、逸達（6576），瑩碩（6677）等多間上市櫃公司，並邀請產業專家姚乃維博士發表生技專題演說，深入探討台灣生技業在類新藥開發業務的發展機會與潛在商機。

姚乃維是臺灣大學生命科學系理學博士，擔任過復華投信股票研究處研究襄理及富蘭克林華美全球醫療保健基金協管經理人，以及中國醫腦中風研究中心博士後研究員等職位， 在生技產業具有相當豐富的投資及研究經驗，此次演講將從分析全球和亞洲生技醫療資本市場開始，深入探討台灣生技業在類新藥開發業務的發展機會與潛在商機。

505(b)(2)改良型新藥開發為近年台灣生技業發展的主軸之一，相較於505(b)(1)新成分新藥，透過505(b)(2) 改良型新藥開發，生技公司可投入較更低的成本、時間與風險，即有機會取得新藥證，其研發時間短，開發成本較低的優勢，非常適合資源有限及資本額較小的台灣生技公司，這是造成近幾年來，台灣生技公司如雨後春筍般地投入改良型新藥的開發，最主要的原因之一。

這次論壇邀請的逸達、智擎、昱展新藥、瑩碩、巨生醫及安成生等公司均為此商業模式的翹楚，這次參與「生技產業企業日—群益看見生技未來投資論壇」，透過與專業投資法人的面對面的互動與交流，相信將可進一步提升法人對台灣生技公司的投資意願及投資價值。

灣生 生技產業

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