快訊

立院大怒神電梯又出包！兩立委受困10分鐘怒批：搞什麼

抓到了！租屋糾紛涉縱火燒屋 台灣女背包客遭澳警逮捕

又漏水！桃機2航廈「室內下雨」美食區、貴賓室都遭殃

AI帶旺貨機市場 張國煒：星宇航空2026年爆發性成長

中央社／ 台北14日電
星宇航空董事長張國煒。黃淑惠/攝影
星宇航空董事長張國煒。黃淑惠/攝影

星宇航空今天召開股東會，董事長張國煒表示，黃仁勳先前來台掀起熱潮，今年才是AI元年，看好未來貨運商機非常大且會持續，將改變以往貨運賠錢的產業狀況。他強調，預計2026年新機到位後，星宇航空將迎來爆發性成長的一年。

張國煒今天在星宇航空股東會上表示，今年是AI元年，星宇航空也投入很多成本和資金在AI方面，是業界少見投資AI模擬相關設備用來訓練人才的航空公司。

他坦言，疫情之前貨機是賠錢貨，以前在長榮貨運一年賠新台幣20、30億元，但現在不一樣，產業轉變很大，現在可以確定貨機需求，星宇航空也在思考5架貨機到底夠不夠，現在還有5架的選擇權，內部討論要不要再購入。

張國煒表示，星宇航空現有350機隊總共19架，持續討論要不要擴增，美國線布建完運力就沒剩多少，歐洲線都還沒踏進去，有考慮350機隊要再增加10架，今年會下定論。

他指出，星宇機隊很快會超過60架，屆時會達到規模經濟，獲利率就可以跟其他競爭對手相比，期望在10年之內完成，有信心星宇航空會是台灣民航史上發展最快的公司，他看好2026年會是爆炸性成長的一年。

張國煒坦言，經營航空毛利很低，老實說，「不如投資台積電」，但台灣也不能沒有其他產業的經營。

針對小股東提問星宇航空上市後股價會不會回到先前水準，張國煒表示，公司當然會持續成長，「但股價高低跟我都沒關係」，不要利用星宇炒股票，賠了錢都在罵，同意理念、量力而為來投資比較健康。

有日籍小股東發言提問加入航空聯盟與開闢日本新航點的問題，張國煒表示，台灣地區有星空聯盟和SkyTeam，唯一欠缺是Oneworld，星宇航空今年已內部討論，也跟相關航空有初步接觸，未來2年會促成這件事。

此外，張國煒強調，開設松山羽田航線非常困難，雖然台日有開放天空，但羽田機場非常擁擠，會找適當時機進行航權談判協商，坦言需要花蠻長的時間。他也表示，北海道千歲和函館之外，也希望能開旭川航點，但目前受限日本地勤與旭川機場人力問題。

張國煒 星宇航空 股東會

延伸閱讀

星宇股東會／航空業迎多頭 張國煒：今年獲利達「兩位數」的億元水準

畢業即就業！平均起薪48K 這校航機系畢業生全部「有頭路」

陸網紅大讚星宇「航空業天花板」 網一聽機長廣播激動喊：K董開的！

延遲起飛逾4小時… 航空公司證明硬「差8分鐘」 他氣昏：不便險無法理賠

相關新聞

台塑化股東會 董座陳寶郎：推動AI 總裁王文淵親自領導

「去年狀況非常不好」，台塑化今天召開股東會，董事長陳寶郎坦言，美國高利率、中東需求也不如預期等因素，加上油價波動大，高高...

星宇股東會／2023年虧損達實收資本二分之一 張國煒：應該是最後一次

星宇航空（2646）14日舉行股東會，針對累計虧損已達實收資本額二分之一，張國煒表示，「受到疫情衝擊，這樣的虧損概況，應...

台塑化股東會／董事改選、陳寶郎確定交棒 曹明有望接董事長

台塑化（6505）14日舉行股東常會，進行董事改選，現任董事長陳寶郎確定交棒，接下來將轉任台塑集團最高顧問，台塑化董事長...

SOGO 股東會／董座黃晴雯：新商場開幕後力拚北市百貨市占第一

太平洋崇光百貨（SOGO）14日召開股東會，董事長黃晴雯表示，今年兩岸都有新商場要開幕，加上復興館精品樓層改裝將持續到明...

AI帶旺貨機市場 張國煒：星宇航空2026年爆發性成長

星宇航空今天召開股東會，董事長張國煒表示，黃仁勳先前來台掀起熱潮，今年才是AI元年，看好未來貨運商機非常大且會持續，將改...

一殯房價季漲2.9%仍輸行政區 房仲：葬儀社短期難搬

台北市立第一殯儀館13日開拆，台灣房屋根據實價登錄資料，統計一殯敲定拆除時的去年第4季，與開拆前夕的今年第1季房價，並與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。