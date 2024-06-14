星宇股東會／航空業迎多頭 張國煒：今年獲利達「兩位數」的億元水準
星宇航空（2646）董事長張國煒看好航空貨運市場指出，未來商機非常大，評估要再增加貨機；另外，考慮再增加訂購10架A350進軍歐洲線。張國煒強調，今年狀況會比去年好，獲利放大到至少「兩位數」的億元水準。
張國煒說，疫情期間被各界唱衰會趴下去，事實上也沒有，個人壓力很大，上網看到網友批評星宇的聲音會很難過，內部很多員工來自長榮、華航還有外籍航空等大公司，「員工來到這邊受苦受難，都是有抱負的一群人在一起經營這家公司」，然而，很不幸的剛開航就遇到疫情，屬非戰之罪，內部每天兢兢業業在做，新的航空公司需要時間、要補足沒做好的地方。
張國煒指出，AI元年報到，航空貨機市場進入需求量大10年多頭行情，AI產生龐大的商品汰換需求，推升航空貨運需求量會跟著急速成長。
張國煒話鋒一轉的表示，航空貨運市場不可同日而語，因此考慮很久才把資源投到貨機上。回憶過去，在疫情之前航空貨機都是賠錢貨，以前在長榮航空貨運一年賠20、30億元，但現在不一樣，產業轉變很大，思考5架貨機到底夠不夠，現在還有5架的選擇權。
現有A350機隊總共18架，美國線佈建完成後，運力就沒有剩多少，星宇航空歐洲線都還沒踏進去，正在考慮350要再增加10架，今年會下定論。
星宇要成為一家國際級的航空公司對規模還是要再擴充，10年內達60多架經濟規模。
目前的經濟規模、獲利表現沒有辦法跟華航、長榮航相比，星宇航空規模擴充之後，會成為台灣民航史上發展最快的公司。
張國煒不諱言，星宇去年轉虧為盈，已是難能可貴，今年「只要沒有奇奇怪怪的病毒跑出來或是第三次世界大戰這種」應該是很有信心。
▪ 央行加重打房 升存準率1碼、特定地區限貸六成
▪ 降貸款成數、升存準率 房仲：央行重手雙殺「兩族群」
▪ 央行再祭第二戶限貸六成 專家揪「1盲點」：完工前不受央行信用管制牽制
▪ 趕在打房前先賣？5月北台灣推案爆大量
▪ 早鳥購屋就送「1家電」…屋主嘆沒賺反虧 過來人揭建商用意
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言