星宇股東會／航空業迎多頭 張國煒：今年獲利達「兩位數」的億元水準

星宇航空（2646）董事長張國煒看好航空貨運市場指出，未來商機非常大，評估要再增加貨機；另外，考慮再增加訂購10架A350進軍歐洲線。張國煒強調，今年狀況會比去年好，獲利放大到至少「兩位數」的億元水準。

張國煒說，疫情期間被各界唱衰會趴下去，事實上也沒有，個人壓力很大，上網看到網友批評星宇的聲音會很難過，內部很多員工來自長榮、華航還有外籍航空等大公司，「員工來到這邊受苦受難，都是有抱負的一群人在一起經營這家公司」，然而，很不幸的剛開航就遇到疫情，屬非戰之罪，內部每天兢兢業業在做，新的航空公司需要時間、要補足沒做好的地方。

張國煒指出，AI元年報到，航空貨機市場進入需求量大10年多頭行情，AI產生龐大的商品汰換需求，推升航空貨運需求量會跟著急速成長。

張國煒話鋒一轉的表示，航空貨運市場不可同日而語，因此考慮很久才把資源投到貨機上。回憶過去，在疫情之前航空貨機都是賠錢貨，以前在長榮航空貨運一年賠20、30億元，但現在不一樣，產業轉變很大，思考5架貨機到底夠不夠，現在還有5架的選擇權。

現有A350機隊總共18架，美國線佈建完成後，運力就沒有剩多少，星宇航空歐洲線都還沒踏進去，正在考慮350要再增加10架，今年會下定論。

星宇要成為一家國際級的航空公司對規模還是要再擴充，10年內達60多架經濟規模。

目前的經濟規模、獲利表現沒有辦法跟華航、長榮航相比，星宇航空規模擴充之後，會成為台灣民航史上發展最快的公司。

張國煒不諱言，星宇去年轉虧為盈，已是難能可貴，今年「只要沒有奇奇怪怪的病毒跑出來或是第三次世界大戰這種」應該是很有信心。

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