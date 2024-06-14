預售有多火？這案均價逾3千萬、一季賣330戶

預售市場全面火熱，永慶房產集團統計今年第1季交易量前十名預售案，建案分布於五個縣市、九個行政區，其中高雄市三民區「孟學苑」今年第1季熱銷超過800戶，位居第一。

另外榜單中總價最高的建案─中和「META PARK」，平均總價3,143萬元，今年第1季度也有330戶交易量。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，高雄市三民區的「孟學苑」以單季交易量876戶，榮登全台最熱銷預售建案。

她分析，三民區是高雄傳統房市熱區，各商圈商業活動頻繁，機能成熟完善且便利，「孟學苑」建案平均交易單價每坪44萬元，雖高於周遭住宅行情一至二成，但周邊屋齡二十年內的住宅相對稀少，讓該預售建案吸引大量民眾購買。

交易量第二的建案由嘉義縣朴子市的「AI世界城」異軍突起，第1季累計交易689戶。

陳金萍指出，「AI世界城」位於嘉義縣治特區，鄰近嘉義科學園區、馬稠後產業園區及高鐵嘉義站，是嘉義少有的大型社區開發案，隨著台積電先進封裝廠落腳嘉義科學園區，預期高科技產業群聚效應能促進產業發展，也能增加就業機會、帶動區域發展，吸引不少民眾提前進場布局。

台中市北屯區建案「富宇鉑金大苑」第一季累計427戶交易名列第三。

陳金萍表示，「富宇鉑金大苑」位於北屯機捷特區，且有台鐵、捷運雙軌道加持，對外開車五分鐘直上74號快速道路通達大台中各精華區，交通機能完善，鄰近好市多、總站夜市，採買方便，吸引眾多購屋人口湧入。

觀察前十熱銷建案平均總價，建案總價帶大多落在1,500萬元內，顯示建商近期推案趨向採取小坪數、低總價的產品定位加速產品去化，至於新北市建案總價帶則以平均總價2,000萬元內銷售表現佳。

然而新北市中和區「META PARK」平均交易單價72.9萬元、平均總價3143萬元，是榜上單價與總價最高的建案。

陳金萍指出，「META PARK」是中和區近年少有的大型社區住宅開發案，基地鄰近公園、捷運站、大型商場、科技園區，除了產品稀有性與地段優勢外，建商自身品牌的經營也吸引不少忠實粉絲關注。

此外，「META PARK」不同坪數的產品相當多元完整，吸引不同居住需求的購屋族群，第1季便熱銷330戶。 2024年第1季全台十大熱銷預售屋建案。資料來源／永慶房屋

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