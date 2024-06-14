快訊

高雄「洗鞋職人」開保時捷國道喪命 母悲泣：出發前說雨下很大

LINE免費貼圖9款來了！這款自訂訊息爽用180天 還有拉布拉多、貓皇超Q

「富士見」大樓遭抗議建商自願拆 居民全面勝利？恐有看不見的傷害

預售有多火？這案均價逾3千萬、一季賣330戶

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／永慶房屋提供
房市示意圖。圖／永慶房屋提供

預售市場全面火熱，永慶房產集團統計今年第1季交易量前十名預售案，建案分布於五個縣市、九個行政區，其中高雄市三民區「孟學苑」今年第1季熱銷超過800戶，位居第一。

另外榜單中總價最高的建案─中和「META PARK」，平均總價3,143萬元，今年第1季度也有330戶交易量。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，高雄市三民區的「孟學苑」以單季交易量876戶，榮登全台最熱銷預售建案。

她分析，三民區是高雄傳統房市熱區，各商圈商業活動頻繁，機能成熟完善且便利，「孟學苑」建案平均交易單價每坪44萬元，雖高於周遭住宅行情一至二成，但周邊屋齡二十年內的住宅相對稀少，讓該預售建案吸引大量民眾購買。

交易量第二的建案由嘉義縣朴子市的「AI世界城」異軍突起，第1季累計交易689戶。

陳金萍指出，「AI世界城」位於嘉義縣治特區，鄰近嘉義科學園區、馬稠後產業園區及高鐵嘉義站，是嘉義少有的大型社區開發案，隨著台積電先進封裝廠落腳嘉義科學園區，預期高科技產業群聚效應能促進產業發展，也能增加就業機會、帶動區域發展，吸引不少民眾提前進場布局。

台中市北屯區建案「富宇鉑金大苑」第一季累計427戶交易名列第三。

陳金萍表示，「富宇鉑金大苑」位於北屯機捷特區，且有台鐵、捷運雙軌道加持，對外開車五分鐘直上74號快速道路通達大台中各精華區，交通機能完善，鄰近好市多、總站夜市，採買方便，吸引眾多購屋人口湧入。

觀察前十熱銷建案平均總價，建案總價帶大多落在1,500萬元內，顯示建商近期推案趨向採取小坪數、低總價的產品定位加速產品去化，至於新北市建案總價帶則以平均總價2,000萬元內銷售表現佳。

然而新北市中和區「META PARK」平均交易單價72.9萬元、平均總價3143萬元，是榜上單價與總價最高的建案。

陳金萍指出，「META PARK」是中和區近年少有的大型社區住宅開發案，基地鄰近公園、捷運站、大型商場、科技園區，除了產品稀有性與地段優勢外，建商自身品牌的經營也吸引不少忠實粉絲關注。

此外，「META PARK」不同坪數的產品相當多元完整，吸引不同居住需求的購屋族群，第1季便熱銷330戶。

2024年第1季全台十大熱銷預售屋建案。資料來源／永慶房屋
2024年第1季全台十大熱銷預售屋建案。資料來源／永慶房屋

建商 建案

延伸閱讀

暌違6年空軍嘉義基地8月開放 首支升級接裝F16Ｖ特技教官表演一大亮點

台中建案爆工安…工人19樓墜地慘死 雇主未作安全確保遭勒令停工

台南、嘉義都有「大凍山」但議員指步道差很大 南市觀旅局回應

Meta改隱私權政策恐讓個資遭非法使用 保護組織申訴

相關新聞

台塑化股東會 董座陳寶郎：推動AI 總裁王文淵親自領導

「去年狀況非常不好」，台塑化今天召開股東會，董事長陳寶郎坦言，美國高利率、中東需求也不如預期等因素，加上油價波動大，高高...

星宇股東會／2023年虧損達實收資本二分之一 張國煒：應該是最後一次

星宇航空（2646）14日舉行股東會，針對累計虧損已達實收資本額二分之一，張國煒表示，「受到疫情衝擊，這樣的虧損概況，應...

一殯房價季漲2.9%仍輸行政區 房仲：葬儀社短期難搬

台北市立第一殯儀館13日開拆，台灣房屋根據實價登錄資料，統計一殯敲定拆除時的去年第4季，與開拆前夕的今年第1季房價，並與...

群益證生技企業日 聚焦探討生技產業最新趨勢與投資機會

台灣生技產業近期受惠於海外授權、拓展海外市場、及藥品開發進展順利，表現亮眼，為提供國內外機構投資人掌握指標性企業發展趨勢...

星宇股東會／航空業迎多頭 張國煒：今年獲利達「兩位數」的億元水準

星宇航空（2646）董事長張國煒看好航空貨運市場指出，未來商機非常大，評估要再增加貨機；另外，考慮再增加訂購10架A35...

預售有多火？這案均價逾3千萬、一季賣330戶

預售市場全面火熱，永慶房產集團統計今年第1季交易量前十名預售案，建案分布於五個縣市、九個行政區，其中高雄市三民區「孟學苑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。