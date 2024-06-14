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104人力銀行首屆「雇主品牌大賞」 企業風雲榜出列

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
104人力銀行首屆「雇主品牌大賞」今天頒獎。圖/104人力銀行提供
104人力銀行首屆「雇主品牌大賞」今天頒獎。圖/104人力銀行提供

台灣進入人才短缺嚴重的關鍵期，企業如何做好雇主品牌，吸引並留任好人才？104人力銀行今年首度舉辦「雇主品牌大賞」，46家企業獲得大賞，合計104家企業獲獎。104人力銀行整合招募服務處總經理吳麗雪指出，大賞獲獎率僅10.4%；整體獲獎企業，科技業占56%、服務業占44%；科技業「人才吸引力」吸睛，服務業「員工留任力」領先，但大型服務業「人才吸引力」險勝同級科技業；24%獲獎企業是中小企業；獲獎企業「員工價值主張EVP」的三大核心關鍵為：共創、多元、永續。

少子化的人口結構、以及世代工作價值觀改變，勞動市場缺工，影響產業發展和布局。當前全體企業面臨「徵才、留才」難局，104人力銀行求職求才資料庫顯示，平均每個工作機會，只搶到0.5位求職者。為緩解企業缺工壓力，104人力銀行首度舉辦「雇主品牌大賞」，現場超過200位最佳雇主品牌大當的企業總經理、人資長等高階主管出席。

吳麗雪指出，「雇主品牌」包括「人才吸引力」與「員工留任力」，今年首度舉辦「雇主品牌大賞」，設立「最佳雇主品牌獎」、「最佳吸引力獎」、「最佳留任力獎」，共計104家企業獲獎，經過104人力銀行的數據研究、問題診斷、實務作法以及顧問諮商，已展現成效。

聯發科技獲得「最佳雇主品牌」大賞，聯發科技全球人力資源協理吳怡萱代表領獎。她指出，聯發科創立27年，在全球已有近兩萬名員工，是公司最珍貴的資產，也是產業持續創新的動力。聯發科以Tomorrow Built By You - 未來由你創造為主要精神，重視員工體驗，持續投資員工發展，並提供具競爭性的整體薪酬，讓人才在具挑戰的工作環境中擁抱新的技術，持續創新，支持公司未來成長策略，進而協助客戶成功，達到提升及豐富大眾生活的願景。

獲得「最佳雇主品牌」大賞的星展銀行，由人資長朱麗文代表領獎。朱麗文表示，星展銀行（台灣）透過三大策略「Be the Best，Be the Change，Be the Difference」，提供員工多元化的職涯發展機會，同時確保具競爭力的薪資與福利，創造員工、企業及社會的三贏。此外，也致力打造更加多元、平等、共融的職場環境，全面照顧員工的身心健康、財務規劃、職涯發展以及人際關係，落實多元、平等與包容的企業文化，提升人才永續競爭力。

人力銀行 聯發科

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