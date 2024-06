104人力銀行首屆「雇主品牌大賞」 企業風雲榜出列

台灣進入人才短缺嚴重的關鍵期,企業如何做好雇主品牌,吸引並留任好人才?104人力銀行今年首度舉辦「雇主品牌大賞」,46家企業獲得大賞,合計104家企業獲獎。104人力銀行整合招募服務處總經理吳麗雪指出,大賞獲獎率僅10.4%;整體獲獎企業,科技業占56%、服務業占44%;科技業「人才吸引力」吸睛,服務業「員工留任力」領先,但大型服務業「人才吸引力」險勝同級科技業;24%獲獎企業是中小企業;獲獎企業「員工價值主張EVP」的三大核心關鍵為:共創、多元、永續。

少子化的人口結構、以及世代工作價值觀改變,勞動市場缺工,影響產業發展和布局。當前全體企業面臨「徵才、留才」難局,104人力銀行求職求才資料庫顯示,平均每個工作機會,只搶到0.5位求職者。為緩解企業缺工壓力,104人力銀行首度舉辦「雇主品牌大賞」,現場超過200位最佳雇主品牌大當的企業總經理、人資長等高階主管出席。

吳麗雪指出,「雇主品牌」包括「人才吸引力」與「員工留任力」,今年首度舉辦「雇主品牌大賞」,設立「最佳雇主品牌獎」、「最佳吸引力獎」、「最佳留任力獎」,共計104家企業獲獎,經過104人力銀行的數據研究、問題診斷、實務作法以及顧問諮商,已展現成效。

聯發科技獲得「最佳雇主品牌」大賞,聯發科技全球人力資源協理吳怡萱代表領獎。她指出,聯發科創立27年,在全球已有近兩萬名員工,是公司最珍貴的資產,也是產業持續創新的動力。聯發科以Tomorrow Built By You - 未來由你創造為主要精神,重視員工體驗,持續投資員工發展,並提供具競爭性的整體薪酬,讓人才在具挑戰的工作環境中擁抱新的技術,持續創新,支持公司未來成長策略,進而協助客戶成功,達到提升及豐富大眾生活的願景。

獲得「最佳雇主品牌」大賞的星展銀行,由人資長朱麗文代表領獎。朱麗文表示,星展銀行(台灣)透過三大策略「Be the Best,Be the Change,Be the Difference」,提供員工多元化的職涯發展機會,同時確保具競爭力的薪資與福利,創造員工、企業及社會的三贏。此外,也致力打造更加多元、平等、共融的職場環境,全面照顧員工的身心健康、財務規劃、職涯發展以及人際關係,落實多元、平等與包容的企業文化,提升人才永續競爭力。

商品推薦