104首屆雇主品牌大賞 發現科技業、服務業各有強項

台灣進入有史以來人才短缺最嚴重的關鍵期,當前全體企業面臨「徵才、留才」難局,104人力銀行求職求才資料庫顯示,平均每個工作機會,只搶到0.5位求職者,為緩解企業缺工壓力,104人力銀行今年首度舉辦「雇主品牌大賞」,發現科技業「人才吸引力」吸睛,服務業「員工留任力」領先。

104人力銀行整合招募服務處總經理吳麗雪指出,大賞獲獎率僅10.4%;整體獲獎企業,科技業占56%、服務業占44%;科技業「人才吸引力」吸睛,服務業「員工留任力」領先,但大型服務業「人才吸引力」險勝同級科技業;24%獲獎企業是中小企業;獲獎企業「員工價值主張EVP」的三大核心關鍵為:共創、多元、永續。

吳麗雪並分析104家企業獲獎原因及企業結構發現,科技業占上風,但中小企業不容小覷,大企業服務業「人才吸引力」95.8分,以0.1分些微差距險勝大企業科技業的95.7分;但中小企業服務業「人才吸引力」85.6分,比同級科技業90.9分落後5.3分;整體服務業的「人才吸引力」雖不如整體科技業,但依規模,服務業規模愈大、愈具人才吸引力,較能和同級科技業比拼。「員工留任力」表現,中小企業服務業86.1分最高,遠比同級科技業75.4分、高出10.7分。

獲得「最佳雇主品牌」大賞的聯發科技,由聯發科技全球人力資源協理吳怡萱代表領獎。吳怡萱指出,聯發科技很榮幸獲得這項肯定,聯發科技創立27年,長期深耕台灣並放眼全球, 目前在全球已有近兩萬名員工,是公司最珍貴的資產,也是產業持續創新的動力。聯發科技以Tomorrow Built By You - 未來由你創造為主要精神,重視員工體驗,持續投資員工發展,並提供具競爭性的整體薪酬,讓人才在具挑戰的工作環境中擁抱新的技術,持續創新,支持公司未來成長策略,進而協助客戶成功,達到提升及豐富大眾生活的願景。在日新月異的科技領域中,聯發科技也協助人才不斷精進,包含協助主管連結管理實務情境,發展主管領導力,以及導入全球共享學習平台,鼓勵員工建立自主學習文化,期待更多喜歡挑戰,熱愛創新的人才與聯發科技一同創造未來。

同樣獲得「最佳雇主品牌」大賞的星展銀行,由星展銀行(台灣)人資長朱麗文代表領獎。朱麗文表示,星展視員工為公司珍貴的資產,致力推動領先業界的福利政策與多元職涯發展,讓員工樂在工作、實現自我價值,落實員工價值主張「活出豐足人生,邁向嶄新未來」。星展銀行(台灣)透過三大策略「Be the Best,Be the Change,Be the Difference」,提供員工多元化的職涯發展機會,同時確保具競爭力的薪資與福利,創造員工、企業及社會的三贏。除此之外,也致力打造更加多元、平等、共融的職場環境,全面照顧員工的身心健康、財務規劃、職涯發展以及人際關係,落實多元、平等與包容的企業文化,提升人才永續競爭力。

吳麗雪還提到,企業經營雇主品牌必須先定錨「員工價值主張」EVP(Employee Value Proposition),展開具體多元且可定期評估成效的質量行動方案,逐步實踐最佳雇主;第一年獲獎企業的員工價值主張(EVP)多半具備「共創、多元、永續」這三大關鍵字,惟有企業凡事替員工想,員工才會替企業想,「利他之心」正是最佳雇主品牌的真諦!對內部員工,賦能學習職涯發展,提供具市場競爭力的薪資,提供彈性工時,實現工作生活職家平衡,展現「員工留任力」;對外部求職者,九成企業積極透過社群經營展現員工價值主張的動態成果,展現「人才吸引力」。

104人力銀行指出,根據Similar web流量分析,2023年全年超過4,570萬人次造訪104人力銀行,瀏覽網頁超過2億次。截至目前,104人力銀行線上徵才企業已超過5.7萬家。104人力銀行展現充沛的數據力與AI運算力,並邀產業專家質量並重、客觀評選,完成第一屆「雇主品牌大賞」,共設三種獎項:「最佳雇主品牌獎」人才吸引力、員工留任力皆表現不凡;以及「最佳吸引力獎」、「最佳留任力獎」單一獎項;若企業近期曾出現積欠薪資等高度負面等勞資爭議將直接淘汰出局。

活動報名期間僅兩個月,共計444家企業報名,包含科技、數位、新創、製造、餐飲、服務、金融、電商等不同規模企業。評選結果:46家企業獲「最佳雇主品牌獎」,大賞獲獎率僅10.4%;另有36家企業獲「最佳吸引力獎」,22家企業獲「最佳留任力」的單一獎項。

