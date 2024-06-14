104首屆雇主品牌大賞 發現科技業、服務業各有強項

台灣進入有史以來人才短缺最嚴重的關鍵期，當前全體企業面臨「徵才、留才」難局，104人力銀行求職求才資料庫顯示，平均每個工作機會，只搶到0.5位求職者，為緩解企業缺工壓力，104人力銀行今年首度舉辦「雇主品牌大賞」，發現科技業「人才吸引力」吸睛，服務業「員工留任力」領先。

104人力銀行整合招募服務處總經理吳麗雪指出，大賞獲獎率僅10.4%；整體獲獎企業，科技業占56%、服務業占44%；科技業「人才吸引力」吸睛，服務業「員工留任力」領先，但大型服務業「人才吸引力」險勝同級科技業；24%獲獎企業是中小企業；獲獎企業「員工價值主張EVP」的三大核心關鍵為：共創、多元、永續。

吳麗雪並分析104家企業獲獎原因及企業結構發現，科技業占上風，但中小企業不容小覷，大企業服務業「人才吸引力」95.8分，以0.1分些微差距險勝大企業科技業的95.7分；但中小企業服務業「人才吸引力」85.6分，比同級科技業90.9分落後5.3分；整體服務業的「人才吸引力」雖不如整體科技業，但依規模，服務業規模愈大、愈具人才吸引力，較能和同級科技業比拼。「員工留任力」表現，中小企業服務業86.1分最高，遠比同級科技業75.4分、高出10.7分。

獲得「最佳雇主品牌」大賞的聯發科技，由聯發科技全球人力資源協理吳怡萱代表領獎。吳怡萱指出，聯發科技很榮幸獲得這項肯定，聯發科技創立27年，長期深耕台灣並放眼全球， 目前在全球已有近兩萬名員工，是公司最珍貴的資產，也是產業持續創新的動力。聯發科技以Tomorrow Built By You - 未來由你創造為主要精神，重視員工體驗，持續投資員工發展，並提供具競爭性的整體薪酬，讓人才在具挑戰的工作環境中擁抱新的技術，持續創新，支持公司未來成長策略，進而協助客戶成功，達到提升及豐富大眾生活的願景。在日新月異的科技領域中，聯發科技也協助人才不斷精進，包含協助主管連結管理實務情境，發展主管領導力，以及導入全球共享學習平台，鼓勵員工建立自主學習文化，期待更多喜歡挑戰，熱愛創新的人才與聯發科技一同創造未來。

同樣獲得「最佳雇主品牌」大賞的星展銀行，由星展銀行（台灣）人資長朱麗文代表領獎。朱麗文表示，星展視員工為公司珍貴的資產，致力推動領先業界的福利政策與多元職涯發展，讓員工樂在工作、實現自我價值，落實員工價值主張「活出豐足人生，邁向嶄新未來」。星展銀行（台灣）透過三大策略「Be the Best，Be the Change，Be the Difference」，提供員工多元化的職涯發展機會，同時確保具競爭力的薪資與福利，創造員工、企業及社會的三贏。除此之外，也致力打造更加多元、平等、共融的職場環境，全面照顧員工的身心健康、財務規劃、職涯發展以及人際關係，落實多元、平等與包容的企業文化，提升人才永續競爭力。

吳麗雪還提到，企業經營雇主品牌必須先定錨「員工價值主張」EVP(Employee Value Proposition)，展開具體多元且可定期評估成效的質量行動方案，逐步實踐最佳雇主；第一年獲獎企業的員工價值主張(EVP)多半具備「共創、多元、永續」這三大關鍵字，惟有企業凡事替員工想，員工才會替企業想，「利他之心」正是最佳雇主品牌的真諦！對內部員工，賦能學習職涯發展，提供具市場競爭力的薪資，提供彈性工時，實現工作生活職家平衡，展現「員工留任力」；對外部求職者，九成企業積極透過社群經營展現員工價值主張的動態成果，展現「人才吸引力」。

104人力銀行指出，根據Similar web流量分析，2023年全年超過4,570萬人次造訪104人力銀行，瀏覽網頁超過2億次。截至目前，104人力銀行線上徵才企業已超過5.7萬家。104人力銀行展現充沛的數據力與AI運算力，並邀產業專家質量並重、客觀評選，完成第一屆「雇主品牌大賞」，共設三種獎項：「最佳雇主品牌獎」人才吸引力、員工留任力皆表現不凡；以及「最佳吸引力獎」、「最佳留任力獎」單一獎項；若企業近期曾出現積欠薪資等高度負面等勞資爭議將直接淘汰出局。

活動報名期間僅兩個月，共計444家企業報名，包含科技、數位、新創、製造、餐飲、服務、金融、電商等不同規模企業。評選結果：46家企業獲「最佳雇主品牌獎」，大賞獲獎率僅10.4%；另有36家企業獲「最佳吸引力獎」，22家企業獲「最佳留任力」的單一獎項。

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