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台塑化股東會 董座陳寶郎：推動AI 總裁王文淵親自領導

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
台塑化今天召開股東會，董事長陳寶郎（右）坦言，前五月獲利不到百億，低於預算目標，下半年會比較好，對未來還是好的預期。 記者呂俊儀／攝影
台塑化今天召開股東會，董事長陳寶郎（右）坦言，前五月獲利不到百億，低於預算目標，下半年會比較好，對未來還是好的預期。 記者呂俊儀／攝影

「去年狀況非常不好」，台塑化今天召開股東會，董事長陳寶郎坦言，美國高利率、中東需求也不如預期等因素，加上油價波動大，高高低低造成很大困擾，但公司獲利仍比前一年度成長，成績還算不錯。展望今年，他透露，前五月獲利不到百億元，低於預算目標，下半年會比較好，對未來還是好的預期。

針對ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）影響，他重申，「對我們影響不大」，銷中國大陸免稅一年在1000萬美元左右，現只剩潤滑油基礎油，銷往中國大陸產品3年前占比約58%，但內部覺得遲早會取消，現在只剩32%，將來銷售市場會持續轉移，其他石化產品則沒有銷大陸，影響不大。

至於碳費問題，陳寶郎提到，環境部積極推動下，台塑化會因應氣候變遷法要求，符合政府規定，降低二氧化碳排放，另一方面也遭遇國際局勢變化，今年營運仍辛苦。在逐漸趨嚴的環保規範下，國內也完成氣候變遷因應法並將開始徵收碳費，能源轉型逐步邁入排碳有價時代，石化產業發展勢必要調整，朝產品升級與轉型計畫前進。

陳寶郎也特別介紹台塑化因應AI時代，強調AI很早就推動，總裁王文淵也領導AI工作，相關應用在台塑化進行很順利。面對AI浪潮，利用數位科技，設定「數位」與「永續」兩大目標，帶動整體產業導入低碳、綠色的經營理念。

AI 台塑化

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