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環保創新研發！宏瑋寵物「埔里筍殼貓砂」上市帶動熱銷

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
宏瑋寵物將南投埔里的筊白筍殼農業廢棄物，通過創新研發和技術轉化再利用。圖/宏瑋寵物提供
宏瑋寵物將南投埔里的筊白筍殼農業廢棄物，通過創新研發和技術轉化再利用。圖/宏瑋寵物提供

口罩國家隊「宏瑋醫材」旗下的寵物品牌，成立甫一年靠著高CP值的貓砂收服許多毛小孩，今年6月更是將益生菌豆腐砂再升級！研發團隊耗時逾1年的研究與設計，歷經200天測試，推新上市獨家研發的「筊白筍殼益生菌貓砂」短短8天預購量破千包。

該項產品取得發明及新型雙專利技術，將南投埔里的筊白筍殼農業廢棄物，通過創新研發和技術轉化再利用。

這項產品利用其特殊構造，吸水力超過一般豆腐砂1.5倍，將用量省50%，更通過Intertek第三方認證檢測其除臭效能達100%、無甲醛和無重金屬，確保了貓砂的品質和安全性。

為了讓更多消費者參與綠色環保行動，宏瑋寵物現在推出限時限量優惠價以及箱購，更享免運活動。

宏瑋醫材董事長林義雄強調，「身為埔里囡仔，希望可以用行動回饋我最愛的家鄉，進而造福全台灣環境」。

林義雄指出，埔里茭白筍每到採收後，產生大量的農業廢棄筍殼，農民將剩餘的筍殼進行燃燒，所產生出的PM2.5(細懸浮微粒)造成空氣非常大的污染問題。

林義雄提到他開發產品的構想，是從對土地友善與環境永續的再利用為出發點，以聯合國的SDGs目標12(責任消費與生產)為靈感，取用埔里最盛產的茭白筍，創新研發出茭白筍殼貓砂，不僅解決了筊白筍農業廢棄物處理問題，也減少了原料需求的短缺，實踐環保理念。

使用的材料都是食品級的原料來源，就算貓咪誤食也不會對其造成傷害。產品特點包括超強除臭效能，益生菌零香精添加，維持筊白筍殼原色，天然安心、直徑1.5mm長條型貓砂，適腳性高、使用後的貓砂遇水崩解速度快，沖馬桶也OK。

林義雄表示，全台唯一醫材專業寵物品牌-宏瑋寵物KogiPet，以生產醫材、衛材高規格的品質要求，積極開發專屬毛孩的全系列寵物產品。

他強調，宏瑋寵物展現企業社會責任，秉持SDGs環境永續發展「經濟循環」的理念，為環境改善盡最大努力，持續開發人類與寵物友善產品，通過創新和環保行動，從宏瑋的筊白筍殼益生菌貓砂開始，與毛孩一同保護地球、愛護台灣。

宏瑋寵物推出獨家研發的「筊白筍殼益生菌貓砂」，短短8天預購量破千包。宏瑋寵物提供
宏瑋寵物推出獨家研發的「筊白筍殼益生菌貓砂」，短短8天預購量破千包。宏瑋寵物提供

埔里 寵物 林義雄

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