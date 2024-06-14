搶攻暑假商機！台中新光三越推動漫及甜點名店快閃

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中新光三越百貨6月起一口氣引進四家話題新櫃甜點美食快閃。記者宋健生/攝影
台中新光三越百貨6月起一口氣引進四家話題新櫃甜點美食快閃。記者宋健生/攝影

迎接即將到來的暑假，百貨業者提前部署暑假購物商機。台中新光三越百貨即日起規劃一系列好吃又好玩的活動及名店甜點，包括漫迷們敲碗期待的「Ani-one玩轉動漫遊」，還一口氣引進四家話題新櫃甜點美食快閃，開啟盛夏美好時光。

台中新光三越10樓天空劇場「Ani-one 玩轉動漫遊」，活動為期33天，一次集結十大人氣IP動漫等周邊商品，還推出皮克斯賣座動畫暑假強檔「腦筋急轉彎 2」與新光三越獨家合作，號召粉絲們用Skm Points將電影周邊商品帶回家。

這次推出的十大知名IP，包括《咒術迴戰》、《排球少年!!》、《怪獸8號》、《我推的孩子》、《我的英雄學院》、《鏈鋸人》、《藍色監獄》、《我獨自升級》、《天官賜福》與《時光代理人》等多項周邊商品。

還推出《怪獸8號》、《咒術迴戰》、《鏈鋸人》與《排球少年!!》等四項超值福袋，周周送限量手拍氣球，歡迎粉絲們一起來打卡，超值福袋等粉絲來收藏。

  現場除了有各大知名動畫的大型展示牆之外，「Ani-one 玩轉動漫遊」台中場每週都推出限量且不同主題的千元滿額贈手拍氣球，與800元超值福袋大禮包，第一週（13日至20日）由四月霸權動畫《怪獸8號》打頭陣。

每包超值福袋除了有精美的提袋外，還有標註著「怪獸注意」的雙面方型警示抱枕，危機與緊張感瞬間暴升；翻頁式萬年曆，以及印刷精美的六張「怪獸百景」海報組，本週滿千元再加贈一只限量《怪獸8號》手拍氣球。

另外還有200元一抽的「玩轉抽抽樂」，A獎是價值數千元的《咒術迴戰》五條悟，或《遊戲人生》的單人涼被枕套組，B獎是劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》行動電源，還有各項大獎等待幸運的觀眾來抽取。

今年夏天備受期待的動畫電影，皮克斯賣座動畫電影續作「腦筋急轉彎2」專屬拍照打卡集章任務，即日起至7月31日活動期間，至新光三越APP點數專區扣指定點數，並完成拍照打卡集章任務，扣1,500點Skm Points起即可兌換電影交換券、快樂裝滿帆布袋、為你加油大頭捶背棒等全台獨家周邊商品。

此外，6月起也一口氣引進四家話題新櫃甜點美食快閃，包括風靡加州灣區的「巴斯克蛋糕BASUKU」、網路人氣最高宅配甜點「瑞瑞食研所」、隱身在雲林鄉村田園的歐洲味「奧地利廚房」、可麗露界的天花板「花磚甜點」，都是夏日限時限量的必搶美食。

其中，隱身在鄉村田園的歐洲味甜點「奧地利廚房」，主打奧地利點心從傳統到創新口味，每一款都各有愛好者。

風靡加州灣區的「巴斯克蛋糕BASUKU」，創下40秒賣出140顆的超狂紀錄，結合日式舒芙蕾作法，打造流心濃郁綿密口感，只在新光三越線上獨家販售。

網路爆紅人氣最高手工甜點「瑞瑞食研所」，創下單日超過7,000顆的巴斯克訂單紀錄，最受歡迎的國王巴斯克系列，更獲得94％回購率。

可麗露界的天花板「花磚甜點」，堅持職人手作，以本土食材與法國可麗露相結合，特推地瓜、芋頭及花生三種在地風味可麗露，開幕期間單筆滿1,500元加贈品牌保冷袋乙只。

台中新光三越百貨「Ani-one玩轉動漫遊」吸引許多動漫迷到場。記者宋健生/攝影
台中新光三越百貨「Ani-one玩轉動漫遊」吸引許多動漫迷到場。記者宋健生/攝影
這次推出的十大知名IP，包括《排球少年!!》、《怪獸8號》等周邊商品。記者宋健生/攝影
這次推出的十大知名IP，包括《排球少年!!》、《怪獸8號》等周邊商品。記者宋健生/攝影
漫迷們敲碗期待的「Ani-one玩轉動漫遊」在台中新光三越登場。記者宋健生/攝影
漫迷們敲碗期待的「Ani-one玩轉動漫遊」在台中新光三越登場。記者宋健生/攝影
隱身在鄉村田園的「奧地利廚房」，主打奧地利點心從傳統到創新口味。記者宋健生/攝影
隱身在鄉村田園的「奧地利廚房」，主打奧地利點心從傳統到創新口味。記者宋健生/攝影

怪獸 新光三越 甜點

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