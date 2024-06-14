公司治理評鑑 長榮航深耕永續列前段班

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮航空在第十屆「上市上櫃企業公司治理評鑑」榮獲前5%殊榮，證交所董事長林修銘（左）頒獎予長榮航空總經理孫嘉明（右）。 長榮航空／提供
長榮航空在第十屆「上市上櫃企業公司治理評鑑」榮獲前5%殊榮，證交所董事長林修銘（左）頒獎予長榮航空總經理孫嘉明（右）。 長榮航空／提供

臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心舉辦第十屆「上市上櫃企業公司治理評鑑」昨（13）日舉行頒獎典禮，長榮航空（2618）於受評的952家上市公司中名列前5%殊榮，總經理孫嘉明代表領獎，為台灣唯一獲選之航空公司。

本屆共有1,706家上市櫃公司接受評鑑，依循金管會推動的「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「資本市場藍圖」規劃內容，將部分計畫項目納入評鑑指標，透過「維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展」四大構面評鑑指標，積極引導公司邁向永續發展，強化國際競爭力。

孫嘉明指出，長榮航空深信優良完善公司治理是企業永續經營的基石，致力維護股東權益、提升董事會職能及資訊揭露之正確性與即時性等，確保永續發展策略執行。

長榮航空在董事會下設置「永續委員會」，負責審訂企業永續相關政策、策略、目標或管理方針，及審核企業永續年度工作計畫，並督導、追蹤與執行進度與成果。

因應極端氣候議題，積極參與各項國際溫室氣體排放減量計畫，並以「飛行作業」與「地面作業」兩大主軸，規劃短、中、長期減碳目標，2023年主要施行八項飛航節油措施，總計節油效益達13,224噸，相當於41,787噸CO2e。另逐步增加使用永續航空燃油（SAF），提供更佳的燃油效率及低碳運輸服務，朝「2050 年淨零碳排放」目標邁進。

長榮航空去年參與標普全球企業永續評鑑（S&P Global Corporate Sustainability Assessment），榮獲全球航空業第三名佳績；更於今年公布的2024年永續年鑑中榮獲「標普全球ESG評分前5%」殊榮，展現ESG指標績效領先全球航空業。

此外，長榮航空參加台灣永續能源研究基金會（TAISE）舉辦的「2023年第六屆GCSA全球企業永續獎」及「2023年第16屆TCSA台灣企業永續獎」，共榮獲GCSA《永續報告書獎-銀獎》等七大獎項，獲獎數量為歷年之最。

長榮航空

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