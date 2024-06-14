信義房屋言行合一 融入企業DNA

連續十年入選公司治理評鑑前5%的信義房屋（9940）表示，公司治理評鑑每年題目皆會調整，能夠連十年入選的關鍵在於信義房屋重視企業倫理、「言行合一」，在集團創立之初，就已把「取之於社會、用之於社會」融入自身DNA，已成為信義房屋的企業文化。

信義房屋指出，過去上市櫃公司將「追求股東利益最大化」列為最優先，不過隨著全球企業對永續發展愈來愈重視下，近年企業社會責任更是關注重點，如美國商業圓桌會議（Business Roundtable）；尤其企業能否將ESG（E環境保護、S社會責任、G公司治理）融合在營運上，更是檢視的關鍵標準，因此「長期兼顧各利害關係人權益」，成為當前企業營運重點。

信義房屋表示，集團從創立之時， 信義房屋創辦人周俊吉就將「以人為本、先義後利、正向思考」融入信義DNA中，也就是「取之於社會、用之於社會」，而且「言行合一」。

信義房屋分析，40年來，信義房屋一直深耕公司治理、員工照顧、客戶關懷、社會參與、環境保護及供應鏈管理，這正是公司治理評鑑篩選、評比內容；做得早、提早因應是能連十年入選公司治理評鑑前5%的關鍵，這之中集團更將外部第三方監督導入董事會，七席董事中就有四席、過半獨董，監督者角色變重，才能讓企業文化永續、穩定發展下去。

信義房屋重視企業倫理、言行合一」已成為公司企業文化，這樣的企業文化也獲得投資人認同；這些股東認同集團理念，並長期投資，信義房屋每年也繳出平均約5%左右的現金殖利率成績單，這對於想要擁有穩定高股息、存股的股東來說，就是一個好的投資標的，對社會就是一個正向循環。

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