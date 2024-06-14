公司治理評鑑 信義房屋連十年績優

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
台灣證券交易所昨天舉辦上市櫃公司第十屆公司治理評鑑頒獎典禮，信義房屋獲頒公司治理評鑑獎項，由信義房屋財務長陳志桓代表領獎。 記者黃義書／攝影
台灣證券交易所昨天舉辦上市櫃公司第十屆公司治理評鑑頒獎典禮，信義房屋獲頒公司治理評鑑獎項，由信義房屋財務長陳志桓代表領獎。 記者黃義書／攝影

台灣證券交易所昨（13）日舉行第10屆公司治理評鑑頒獎，受評的952家上市公司中，共48家獲得前5%殊榮；值得注意的是，連十年名列5%的企業僅有台積電、聯電、台灣大及信義房屋等八家，而信義房屋（9940）為房仲服務業唯一。

證交所為引導公司重視股東權益及永續發展，在第10屆「公司治理評鑑」將「維護股東權益及平等對待股東」、「推動永續發展」兩大構面權重提升，評鑑期間為2023年度，共有80項指標檢視各家企業，目標提升資本市場品質，進而強化台灣企業在國際公司治理的競爭力。

連十年拿下評鑑前5%的信義房屋表示，在「維護股東權益及平等對待股東」構面，集團已連續三年股東會採用實體、結合視訊輔助，且線上直播的方式舉行。

為了體恤遠道而來的股東，信義房屋指出，集團長期以來將會議訂於上午9點30分開始，亦在股東常會議事錄詳實記載每位股東提問，及公司回覆的內容，並在股東會後上傳全程不間斷錄影影片，放置於公司的投資人網站。

而在「推動永續發展」構面，信義房屋持續支持政府綠能政策，並且長期贊助國內文化發展等公益，並且結合分店於社區服務的工作，舉凡辦理捐血、義賣、繪畫比賽與協助中元節活動，使分店同仁的服務更融入社區居民的生活，藉此提供居民一個里仁為美的永續好生活，並將支持方式與成果揭露於公司網站。

另兩大構面而言，信義房屋表示，在七席董事組成中，目前已有二席女性董事，積極落實董事多元化與性別平等；資訊揭露上，2011年起重大訊息也同步以中英文方式發布；在2014年開始，自我要求於會計年度結束後兩個月內，即公布經會計師查核簽證之年度財務報告。此外，信義房屋亦個別揭露董事酬金資訊，並提報股東會，超越法令的資訊揭露，以實際行動落實股東即時知的權利。

信義房屋早於創業初期堅持守誠信與重視企業倫理，並強調財務資訊的透明度，以保護和對待所有股東的權益。通過加強董事會的效能和適應性，即便面對外部環境的變化，也能夠展現公司營運績效。

信義房屋表示，集團把公司治理、員工照顧、客戶關懷、社會參與、環境保護及供應鏈管理等各面向做好，把自己的事情做好，自然獲利就會出來，因此股東利益、企業倫理是不衝突的。

信義房屋最大理念是「立於至善」、「止於至善」，強調得獎帶給集團的意義，就是希望自身秉持的價值、理念被看見，並做到拋磚引玉效果，並以此「永續發展、傳承下去」。

信義房屋 股東會

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