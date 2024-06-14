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遠傳開放預購新iPad

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

今年蘋果公司在開發者大會中發表Apple Intelligence，將強大生成式模型引入iPhone、iPad和Mac核心的個人智慧系統，成為全球矚目焦點，電商與電信業者陸續開放預購。遠傳（4904）昨（13）日宣布，開放遠傳網路門市預購全新iPad Air與iPad Pro，搭配遠傳心5G指定方案，最低月付599元可買回新款iPad。

遠傳指出，至今年6月23日止，到遠傳網路門市預購全新iPad，包括全新M4晶片的的iPad Pro、或是歷代最大螢幕的iPad Air，都在首批銷售範圍內。預購全新iPad搭配月租最低只要599元起，預購申辦月租799元以上方案，享有防駭心守護功能，以及friDay影音二個月暢看免費優惠。

另外，前代iPad也降價促銷，活動期間至網路門市新申辦、攜碼申辦指定5G平板專案，享平板+3C商品超值絕配價，選擇月付799元方案，可以專案價990元入手iPad 9代＋AirPods，搭配月付999元方案，上述組合0元帶回家。搭配月付999元方案，升級入手iPad 10代，並搭配AirPods只要1,290元。

iPad 遠傳

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