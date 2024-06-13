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第五度榮獲此殊榮 上銀科技獲公司治理評鑑前5%

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台灣證券交易所董事長林修銘(左)、上銀科技資深副總吳月琴(右)。上銀科技提供
台灣證券交易所董事長林修銘(左)、上銀科技資深副總吳月琴(右)。上銀科技提供

第十屆(112年度)公司治理評鑑出爐，傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）從眾多優秀企業中脫穎而出，榮獲公司治理評鑑前5%，這是上銀第五度榮獲此殊榮。

這也顯示，上銀在維護股東權益、強化董事會結構運作、提升資訊透明度與推動永續發展等所做的努力受到肯定，是值得信賴與投資的優質企業。

台灣證券交易所表示，本屆公司治理評鑑，受評公司共有952家上市公司及754家上櫃公司、合計1,706家公司。

上銀於2021年成立ESG團隊，聚焦9項聯合國永續發展目標(SDGs)，擘劃永續願景藍圖，以社會共好的實踐者、多元職場的營造者、綠色製造的實踐者，以及產業轉型的創新者四個永續角色展開各項行動，期許所有利害關係人，以及關心上銀的夥伴能更了解上銀實踐永續發展的理念與企業核心能力。

上銀指出，人才培育與向下扎根，一直是上銀在教育理念上的核心，例如：國小的圖書館建置、圖書贊助、英語教學、STEAM示範場域，持續耕耘上銀優秀機械博士論文獎與上銀機械碩士論文獎，與多所大學產學合作，針對智慧製造、人工智慧與能源永續科技等領域培育重點人才，以促進產業發展與經濟繁榮。

全球化的經營，讓上銀體認到不同文化的差異性，上銀在全球子公司培育當地優秀人才，並以在地化經營方式進行公司營運。

在台灣，上銀除打造合宜的職場環境外，更具備完善的訓練系統、優於同業的薪資待遇，同時推行各項友善措施，如孕婦專屬車位、集哺乳室與EAPs系統，適時協助有需求的員工與女性同仁。

截至2023年底，上銀女性主管員工比例上升至 13.6%，女性STEM職位為12.5%，而關鍵人才留任率上升至94.6%，均為上銀近五年來的最佳成績。

2023年上銀在永續經營上邁出一大步，為響應巴黎協議將全球溫升控制於1.5°C內，上銀簽署加入科學基礎減碳倡議(SBTi) ，致力在2050 年前承諾成為淨零排放的企業。

在減碳守護地球的行動中，上銀已連續兩年在範疇一、二的溫室氣體減量高達7%以上，同時著手進行四項標的產品碳足跡計算，藉由碳足跡盤查，找出更精確減碳的改善方向，攜手供應鏈夥伴共同邁向淨零目標。

上銀於2023年另以「智慧型線性滑軌i4.0GW ® 」榮獲台灣精品銀質獎，並以「潛水式高速迴轉工作台」榮獲機器人智動系統優質獎特優獎項，以及BSI頒發的「永續韌性傑出獎」。

上銀透過數位轉型與智慧機械研發，不只替關鍵零組件賦予新能量，也期許帶動精密機械產業全面升級，持續提供高階製造能力。

上銀科技

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