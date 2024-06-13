第五度榮獲此殊榮 上銀科技獲公司治理評鑑前5%
第十屆(112年度)公司治理評鑑出爐，傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）從眾多優秀企業中脫穎而出，榮獲公司治理評鑑前5%，這是上銀第五度榮獲此殊榮。
這也顯示，上銀在維護股東權益、強化董事會結構運作、提升資訊透明度與推動永續發展等所做的努力受到肯定，是值得信賴與投資的優質企業。
台灣證券交易所表示，本屆公司治理評鑑，受評公司共有952家上市公司及754家上櫃公司、合計1,706家公司。
上銀於2021年成立ESG團隊，聚焦9項聯合國永續發展目標(SDGs)，擘劃永續願景藍圖，以社會共好的實踐者、多元職場的營造者、綠色製造的實踐者，以及產業轉型的創新者四個永續角色展開各項行動，期許所有利害關係人，以及關心上銀的夥伴能更了解上銀實踐永續發展的理念與企業核心能力。
上銀指出，人才培育與向下扎根，一直是上銀在教育理念上的核心，例如：國小的圖書館建置、圖書贊助、英語教學、STEAM示範場域，持續耕耘上銀優秀機械博士論文獎與上銀機械碩士論文獎，與多所大學產學合作，針對智慧製造、人工智慧與能源永續科技等領域培育重點人才，以促進產業發展與經濟繁榮。
全球化的經營，讓上銀體認到不同文化的差異性，上銀在全球子公司培育當地優秀人才，並以在地化經營方式進行公司營運。
在台灣，上銀除打造合宜的職場環境外，更具備完善的訓練系統、優於同業的薪資待遇，同時推行各項友善措施，如孕婦專屬車位、集哺乳室與EAPs系統，適時協助有需求的員工與女性同仁。
截至2023年底，上銀女性主管員工比例上升至 13.6%，女性STEM職位為12.5%，而關鍵人才留任率上升至94.6%，均為上銀近五年來的最佳成績。
2023年上銀在永續經營上邁出一大步，為響應巴黎協議將全球溫升控制於1.5°C內，上銀簽署加入科學基礎減碳倡議(SBTi) ，致力在2050 年前承諾成為淨零排放的企業。
在減碳守護地球的行動中，上銀已連續兩年在範疇一、二的溫室氣體減量高達7%以上，同時著手進行四項標的產品碳足跡計算，藉由碳足跡盤查，找出更精確減碳的改善方向，攜手供應鏈夥伴共同邁向淨零目標。
上銀於2023年另以「智慧型線性滑軌i4.0GW ® 」榮獲台灣精品銀質獎，並以「潛水式高速迴轉工作台」榮獲機器人智動系統優質獎特優獎項，以及BSI頒發的「永續韌性傑出獎」。
上銀透過數位轉型與智慧機械研發，不只替關鍵零組件賦予新能量，也期許帶動精密機械產業全面升級，持續提供高階製造能力。
▪ 央行加重打房 升存準率1碼、特定地區限貸六成
▪ 降貸款成數、升存準率 房仲：央行重手雙殺「兩族群」
▪ 央行再祭第二戶限貸六成 專家揪「1盲點」：完工前不受央行信用管制牽制
▪ 趕在打房前先賣？5月北台灣推案爆大量
▪ 早鳥購屋就送「1家電」…屋主嘆沒賺反虧 過來人揭建商用意
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言