行銷策略／團隊管理 當心三誤區

經濟日報／ 黃聖閔（電商陪跑社社長／撼星數位行銷總經理）

對老闆和行銷主管來說，要做好團隊管理其實不容易，因為人心是非常難掌控的，若主事者沒有一個良好的團隊管理、領導模式，來促進成員彼此更好地協作，整個團隊就會像一盤散沙。

我帶過一位儲備主管小江，他原本是主管的得力助手，做事認真負責，後來主管升官接掌更多部門，想把他拉起來管理現在的部門。但對他來說，過去都是幫老闆做事，習慣一人扛，團隊運作的方式也都是聽命於主管、各做各的。

輪到小江來帶以後，模式也是沿襲舊制，他只好拚命加班，把事情扛下來，但再怎麼厲害也只有自己一個人。這讓他做得很累，不只心情沮喪，同事又好像不想配合，讓他不知如何是好。

事實上，像這樣的案例十分常見，我們來破解三大行銷團隊管理不良的問題。

一、團隊缺乏溝通，成員各做各的。

小江一開始也是照著原有工作模式，只顧著把上層交付的目標，切分給每位同事，然後轉頭就去處理自己的事。導致開會時大家各掃門前雪，只關注自己的目標有沒有達成。新任務沒人想負責，小江只得撿起來做，搞得自己愈來愈累。

要避免這個現象發生，要先建立「團隊意識」，讓夥伴們了解「部門運作是每個人的加乘，而不是把自己的顧好就好」。主管應主動了解夥伴執行上的困難，適時提供協助，也在團隊達成目標時給予鼓勵，讓團隊體認有主管帶領，彼此協作的綜效。

二、不懂駕馭團隊的方式。

若沒有一套模式讓團隊協作，大家就會各做各的，採取自己慣用、過去覺得行得通的模式執行任務。

駕馭團隊的關鍵是把焦點放在夥伴身上，小江就是很習慣把焦點放在自己，只想著要扛起任務，忽略了夥伴其實也需要被協助。所以在安排任務時，主管儘量把事務型的任務分派給夥伴歷練，自己負責最關鍵的幾件事，把時間花在溝通上，對內外溝通，對上下溝通。

另外，團隊協作關鍵是在同一個地方操作。我們可以使用雲端表格來管理，讓團隊夥伴能更容易在同一個表格上進行協作，也便於資料的統一彙整與分析。當模式建立之後，領導者跟團隊就有一定的默契，也可以透過表格掌握任務進度。

三、主控權只在主管或老闆腦海裡。

當主管把任務派分給夥伴執行時，沒有讓夥伴思考任務間的關聯性，簡單來說就是沒有讓團隊有全局觀，這樣就不容易發揮綜效。

會有這種想法，一方面是想要掌握主控權，一方面也是避免節外生枝，讓夥伴專注在目標執行。這樣溝通起來看似輕鬆省事，但實際上卻低估了夥伴的價值。

就像小王子作者說：「如果你想要打造一艘船，不是先請大家去收集木材，或是分配工作與發號施令。相反的，你應該先激起所有人對浩瀚海洋的一片渴望。」

把心中的願景分享給團隊夥伴，讓每個人知道為何而戰，這樣才不會為了做而做。

想要讓公司做好行銷團隊管理，應該改變原先你管理團隊、與夥伴溝通的方式，讓每位成員都了解為何而戰，也能綜觀全局，同時建立一套系統整合團隊戰力，提高效能。

雲端 領導者 願景

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