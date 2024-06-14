管理錦囊／反省式領導 利人利己

反省式領導（Reflect Leadership）係指領導者對於自身的領導方式、策略、風格與行為之得與失，透過不斷地自我反思、檢討、修正與調整，以取得領導上的平衡與修為的精進。這種領導模式有別於傳統上，以下屬為關注的焦點，而是著眼於領導者自身的修養與覺知。

在這個人人自以為是的時代，反省不只是一種自我反思與覺醒，更是一種解決衝突與紛爭的解方。即是將主觀的僵局，以客觀的立場來解決。大家先各退一步，再以對方或彼此的立場，進一步來檢視爭端的起因與本質，如此一來，自然就能夠產生交集。

然而這一切，仍須先由領導者自身的覺悟做起，因為影響自己容易，影響別人困難，因此，先影響自己而後才能影響別人，這也是我為人人後，人人自然為我的體現。

反思我在職場30餘年，從擔任陸軍野戰部隊士官長到銀行專業經理人的工作經歷與經驗，從中體驗出的硬道理，即是「反省不但利人，也利己」。

簡要說明反省式領導可透過以下個三面向之反省，來精進領導作為：

【反省一】

我的所作所為都是為了組織嗎？

領導者對於決策的下達，通常是經過縝密的思考與利弊的權衡，故應避免參雜個人因素，例如刻意針對等，此即《管子．形勢解》：「至公而無私。」

反省式領導主張，領導者應時刻提醒自我，反省決策的形成過程，應盡力避免或降低個人因素的介入，若是無法，那就是以私害公，員工日久必生怨懟。

【反省二】

我是否做到對於部屬的承諾？

領導者經常輕易隨口講出一些不切實際的承諾，事後卻很少實踐諾言，這種行為就犯了《老子．第63章》：「輕諾寡信」，最終自毀威信的長城。

反省式領導主張，領導者應時刻提醒自我，反省是否做到言出必行，若是自己都不到，如何要求員工誓死達成任務。

【反省三】

若是能夠重新再來，我會做出相同的決策嗎？

《了凡四訓》：「謂一念猛厲足以滌百年之惡也。」反省與懺悔是為人處世的學問，道理很簡單也很重要，卻很難作到。然而，若能及時深思並主動改正，這種勇於面對的勇氣，反而是無價之寶。

反省式領導主張，領導者應時刻提醒自我，反省決策的妥適性，若是不同，那麼錯誤的決策是否應主動負起最終責任。

《論語．學而第一》曾子曰：「吾日三省吾身，為人謀而不忠乎？與朋友交，而不信乎？傳，不習乎？」原意為我每天反省三方面的事情：替人謀事盡心盡力了嗎？與朋友交往是不是言而有信？老師教我們如何去做人做事，我真正去實踐了沒有？

現在看來，這些經典並非古人的空話，而是源自於真實生活中所體驗出的生命智慧。

商品推薦