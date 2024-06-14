智慧經營／金仁寶集團創辦人許勝雄 世代傳承 追求永續

金仁寶集團啟動交棒傳承，集團董事長許勝雄今年股東會後退出旗下筆電代工大廠仁寶（2324）董事會，未來將以集團總裁身分，掌舵金仁寶集團長期事業發展方向與策略，經營重心放在「傳承」，塑造好的經營環境，讓有能力、有理想、有抱負的同仁，透過組織體系發揮能力與理想，是他認為目前最大的責任。

轉型升級 一步一腳印

許勝雄1973年與父親許潮英共同創立金寶電子，最初以電子計算機、傳真機、印表機等消費性電子產業起家，而後陸續成立筆電代工事業仁寶、生產電源供應器的康舒，企業領域橫跨電子、資通訊、AI、醫療等。

金仁寶集團每一個子公司或關係企業的建立，都可看到許勝雄一手為企業尋求多元、轉型、升級、永續發展的策略規劃。

一路走來，母校台師大校訓「誠正勤樸」的特質，引導許勝雄度過許多風雨歲月，甚至塑造金仁寶集團企業文化，成為因應世界變局的最佳法寶，「這個特質並不古板，反而歷久彌新」。

如今金仁寶集團已邁入第51周年，仁寶也剛好滿40歲。許勝雄在金寶去年歡慶50周年時曾強調，50年只是一個過程，經過50年悠悠歲月，更不能懈怠，必須隨時警醒自己，用心檢視與改善相對過時的運作模式，針對組織、產品，乃至營運績效與產業競爭力等各個面向，進行適度調整和優化。

而許勝雄打拚超過50年，今年已年屆80歲，讓他決定在今年股東會啓動交棒傳承，「社會巨輪本來就一直轉動，應該是要交棒的時候了」。

分層授權 新梯隊接棒

許勝雄說，交棒後集團個別公司董事長、總經理，必須承擔應負的責任，「我不會有太多長臂管理，會從集團政策及資源整合、永續發展方向去做協助，日常經營就交給他們」。

許勝雄的用人哲學可以16字來形容，「知人善任、分層授權、用人不疑、疑人不用」。他期許一代要超過一代，接棒的人要比上一代的人有更好的發展能量，擁有與自己相同的胸懷，以專業能力領導組織統籌運作，願意栽培優秀同仁也非常重要。

許勝雄平時最強調企業的「企」字，而企字「人」在最上方，他認為，若沒有人，整個產業或公司都將會停「止」運作，因此他最重視人才培育及發展。

金仁寶集團邁向下一個50年，集團旗下康舒2021年已完成交棒，由許勝雄獨子許介立擔任董座，今年交棒計畫則輪到仁寶；集團第一個50年由許勝雄擘劃未來藍圖，下一個50年則由新經營梯隊接棒，繼續以具前瞻性的眼光，整合集團資源，延續許勝雄對產業競爭與市場分析的洞察力與領導力。

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