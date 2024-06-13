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成投機客炒房幫兇？新青安政策屢挨批 財政部澄清：不應混為一談

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部晚間發布新聞澄清，媒體報導建商因應新青安推出優惠付款方案，吸引民眾購買預售屋，惟購置預售屋並非青安貸款適用對象，兩者不應混為一談。圖／聯合報系資料照片
財政部晚間發布新聞澄清，媒體報導建商因應新青安推出優惠付款方案，吸引民眾購買預售屋，惟購置預售屋並非青安貸款適用對象，兩者不應混為一談。圖／聯合報系資料照片

新青安房貸政策屢受質疑，財政部晚間發布新聞澄清，媒體報導建商因應新青安推出優惠付款方案，以低首付、工程期零付款等促銷手法，吸引民眾購買預售屋，惟購置預售屋並非青安貸款適用對象，兩者不應混為一談。

財政部強調，影響房屋價格因素眾多，如稅賦、市場利率、家庭可支配所得、購屋動機、地區產業發展前景、對房市預期心理等，實不應直指青安貸款為投機客炒房之幫兇。

財政部說，督導公股銀行辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」（下稱青安貸款），係為協助無自有住宅家庭購屋安居，政策目的明確， 112年8月推出精進方案提供利息補貼，於升息趨勢中減輕民眾購屋自住資金負擔，為整體健全房市政策之一環。

青安貸款精進方案實施後新承作案件，未滿40歲貸款戶數占總戶數比率約73%，以青壯年族群為主，顯示該項政策確實支持無自有住宅之年輕民眾購屋自住需求。財政部進一步指出，青安貸款須符合「成年，本人、配偶及未成年子女無自有住宅者」條件，於購置成屋時方可申貸。

近期外界高度關注青安貸款遭不當使用疑義部分，財政部業責請公股銀行開會研商，研議具體改善措施，並落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，防杜人頭戶及貸後出租等未符青安貸款政策目的之行為；財政部並與公股銀行共同合作，研議透過青安貸款案件與政府資料勾稽未符自住使用個案，並依規進行查處，以確實符合青安貸款購屋自住之政策協助目的。

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