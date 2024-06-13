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小宅產品多 新屋陽台面積全縮水…前五月台南減最多、這都最迷你

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據今年前五月實價登錄交易，全國屋齡三年內新屋物件中，平均陽台面積約三坪左右。房市示意圖。記者游智文／攝影
據今年前五月實價登錄交易，全國屋齡三年內新屋物件中，平均陽台面積約三坪左右。房市示意圖。記者游智文／攝影

小宅產品多，新屋陽台面積縮水；據今年前五月實價登錄交易，全國屋齡三年內新屋物件中，平均陽台面積約三坪左右，其中雙北市、新竹縣市、台中市陽台面積縮水0.3~0.6坪不等；台南市陽台面積雖為全國最大、有3.5坪，不過卻較疫情前減少0.8坪，成為縮水幅度最多的都會區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，陽台有防水與落塵、防止直接日曬、調節溫度的功能；而陽台面積縮水，主要因為小宅產品興盛，這類單層多戶的社區，所需的電梯數和梯廳面積較大，相對就得犧牲陽台面積了！

張旭嵐指出，陽台形態上可分為景觀陽台和工作陽台，多數的前陽台為觀賞用，後陽台用來洗曬衣服，或放置冷氣室外機，基本上住家工作陽台要2~3坪比較實用。

張旭嵐分析，早年很多人會把陽台外推，規劃成室內空間，不過這屬於違建，且容易滲漏水，現在的新社區，管委會規約中多會規定陽台和鐵窗不得改任意改裝，讓陽台回歸原本的功能，維持社區美觀。

依建築法規，陽台在一定規範中屬於免計容積項目，若與梯廳合計面積，建商的免計容積規劃上限可達該層總樓地板面積的15%。

觀察各都陽台面積，則是南部最大氣！以高雄陽台最大平均3.6坪，其次為台南的3.5坪，而陽台最小的並不是台北，是新北的1.8坪最迷你。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，陽台計坪也計價，從購屋偏好來看，七都房價越北越高，對一般購屋族來說，錢更要花在刀口上，相對較不偏好大陽台物件，空間夠洗曬衣服就好，新北市近年首購風潮盛行，因此新屋的陽台坪數也相對迷你。

反觀南部房價水位親民，對有陽台的物件接受度相對更高，同時，中南部新興重劃區相比北部來得多，重劃區土地面積大、地價成本相對低，更易於建商打造景觀宅，大陽台更是必備條件之一，加上高雄市因推廣「高雄厝」設計及鼓勵回饋辦法，最大特色均為鼓勵建商打造景觀綠化大陽台，可享有容積獎勵，都是推升南部新案陽台面積因素之一。

建商 重劃區 陽台

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