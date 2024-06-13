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奇岩一號推夏日辣味盛宴 雙強主廚聯手打造「辣味美食大饗宴」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
剁椒鰱魚頭。業者提供
剁椒鰱魚頭。業者提供

大地酒店旗下享譽盛名的餐廳「奇岩一號」，即將帶來一場辣味狂潮，由奇岩一號兩位主廚李昭明和蔡振榮雙強聯手打造的「辣味美食大饗宴」即將震撼登場，這場盛宴將以十道精心設計的川湘料理為主角，將辣味的魅力完美呈現，讓食客們品味到最地道的川湘風味。

大地酒店總經理陸西亞表示，隨著夏季到來，食慾不振，吃點辣味料理最是開胃選擇，這10道料理從即日開始販售，由於工序繁複，部份菜色仍需預訂才吃的到。奇岩一號多年來以最高品質的食材作為基礎，這次的辣味饗宴更是兩位主廚用心的結晶，儘管在研發過程中投入了相當的人力及成本，但我們全力支持，只希望讓所有客人在奇岩一號餐廳品嘗到名符其實最有溫度的辣菜料理。

這次的菜單結合了餐廳的隱藏菜單以及部分熱門菜色，呈現出川湘料理獨有的雅致風格，為傳統菜色注入全新的靈感和活力。其中三款開胃冷盤：「麻辣冷吃鴨舌」、「香辣口味蹄花」、「蜜椒冰鮮鰻片」，幾道前菜的重點在於味道鮮美、裝飾精緻，分別用花椒的麻、辣椒的嗆、蜂蜜的甜，使各種食材之間互相撞擊、相互輝映，每一口都充滿驚喜。而「干煸四季肥腸」、「剁椒魚頭」則是川湘經典，2道菜都具有鮮辣的口味，乾煸四季豆注重於四季豆的脆嫩和香辣的口感，而剁椒魚頭更著重於魚頭的鮮嫩和剁椒的發酵香氣。而李昭明、蔡振榮主廚更首度公開奇岩一號珍稀的壓箱寶-剁椒醬，做出如剁椒魚頭的美味佳餚，或搭配其他味型，做出一菜一格、百菜百味。

此外，還有「小炒黃牛肉」、「湘辣紫蘇生態蝦」等湘菜必點，小炒黃牛肉使用台灣黃牛肉，以辣椒、蔥、薑、蒜等為主要調味料，湖南小炒黃牛肉只有簡單醃漬、不放蛋液，吃起來富有口感，僅靠配頭與朝天椒、小米椒做出辣度層次感，牛肉的鮮嫩與湘菜獨特的辣味，充分展現主廚火侯功力。

湘辣紫蘇生態蝦經過高溫快炒而成，而紫蘇醬是湘菜的「靈魂」，蔡主廚將新鮮的紫蘇葉洗淨晾乾之後，加入辣椒、蠔油、醬油等素材去提煉紫蘇醬汁，最後選用印尼海域不受汙染的根島蝦，搭配蓮藕、花菜乾等時蔬，展現了師傅對食材的巧妙搭配和獨特的調味方式。而創意料理方面，更有成都「蓉城風味東坡肘」、「老醰酸菜砂鍋雞」等驚喜菜色，老醰酸菜砂鍋雞發想自酸菜老鴨煲，改以小土雞呈現。最後，再以椒麻風味發想的絕妙甜點「花椒鹽滷豆腐腦」為這場盛宴畫上完美的句點。

湘辣紫蘇生態蝦。業者提供
湘辣紫蘇生態蝦。業者提供
蜜椒冰鮮鰻片。業者提供
蜜椒冰鮮鰻片。業者提供
奇岩一號鎮店之寶-剁椒醬。業者提供
奇岩一號鎮店之寶-剁椒醬。業者提供

創意料理 生態 辣椒 餐廳

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