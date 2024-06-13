女性、獨董占半數！花仙子董事改選 蔡心心獲新董事會推續任董座

花仙子13日召開股東會，董事長蔡心心主持。會中除承認2023年度營業報告書與財務報表、通過2023年下半年盈餘分配案，每股配發2.8元現金股利，並順利完董事改選。現任董事長蔡心心獲新任董事會推選續任董座。

花仙子2023全年合併營收為26.16億元、歸屬於母公司業主淨利2.31億元、每股稅後盈餘（EPS）3.65元，相較於前一年分別減少6.05%、8.85%、8.98%。雖然全球總體經濟與產業在2023年充滿挑戰與不確定性，花仙子展現出積極應對的姿態，落實成本控管，積極精進研發，降低通膨壓力、產業通路庫存調整的衝擊，提升獲利表現。

以客戶所在地區域表現來區分，2023年臺灣的營收佔比為79%、東南亞12%、大陸9%。相較於2022年臺灣的佔比81%，微幅下降主要是受臺灣代理業務調整以及東南亞業務成長所致。

2023年全年盈餘配發每股2.8元現金股利，股利配發率達76.7%，為近五年以來新高。董事長強調，公司將繼續穩健經營，致力於推動獲利成長，並保持高現金股利配發政策，期望將整體營運成果回饋給全體股東。

此次股東會全面改選董事三席及獨立董事四席，新當選董事包括蔡心心、王佳郁女士、王立志、獨立董事包括林志垚、曾雅彩、陳昭君、梁玄博。現任董事長蔡心心獲董事推選續任董座。

花仙子表示，在此次董事改選落實公司治理精神，女性董事與獨立董事均超過董事會成員的一半。成員擁有多面向與豐富的專業背景，能為公司提供多角度的見解和創新策略，進一步加強公司治理和推動永續發展。

展望下半年，花仙子在台灣將聚焦於改善產品組合，強化通路和優化現有產品線來實現長期成長。在東南亞，公司預計推廣自有品牌產品、擴展產品和銷售網路，並借助空氣清新劑/除臭劑等產品的成功搶佔市場。在中國大陸，花仙子將積極調整產品組合並控制費用，專注提升盈利並穩定市場。公司將持續專注於核心本業的發展，並以各種創新的營運模式持續追求成長，每年維持良好的營運績效。

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