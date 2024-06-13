內政部啟動百萬租屋家庭支持計畫 推動經費將增逾3700億元

行政院日前已核定社會住宅興辦計畫的第三次修正，再加上包租代管，預計中央與地方推動經費將增至3,759.28億元，內政部長劉世芳13日表示，2025年以後的社宅推動，以達成8年「百萬租屋家庭支持計畫」為目標，在「直接興建、包租代管、租金補貼」三大方向持續努力，加速滿足租屋與青年族群住居需求。

內政部長劉世芳部務會報聽取國土管理署「社會住宅進度及預算」報告。其中直接興建部分，相關用地的盤點、規劃與取得，以及需要各部會協助之處，請國土署滾動檢討；包租代管與租金補貼部分，也務必讓真正有需求的國人，得到必要的照顧。

劉世芳表示，國土署先前已獲行政院備查的「推動社會住宅成果與提升社宅用地供給精進措施」，內容包括未來針對社會住宅進行生活圈規劃、多元取得社宅用地房舍，結合社會福利設施建置，以「小造鎮」的方式興辦社宅，大幅提升社宅的生活機能、更能帶動地方發展。

劉世芳指出，社會住宅興辦計畫的第三次修正，已在今年6月11日獲行政院核定，修正重點包括非自償經費核實補助，來鼓勵地方政府與國家住都中心興辦社宅的同時，兼顧中央財政營運。

劉世芳強調，肯定國土署、國家住都中心對於社宅的推動現況與未來規劃，也指示國土署、國家住都中心持續積極協調地方政府，如期、如數、如質達成社會住宅政策各項目標。

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