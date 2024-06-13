冠德「松山民權東公辦都更案」今上樑 預計2025第2季完工

冠德建設（2520）位居松山機場門戶樞紐位置的「松山民權東公辦都更案」13日舉行上梁典禮，該案分為A、B兩基地，基地面積合計近1,329坪，規劃興建1棟商辦、1棟住宅大樓，預計2025年第2季完工。

「松山民權東公辦都更案」今日上梁，由台北市長蔣萬安、冠德建設董事長馬志綱共同擔任主典者，祈求建築工程如期、順利完工，推動都市更新再向前邁進，共擘劃臺北市宜居永續的智慧城市願景。

冠德建設董事長馬志綱表示，冠德一直期許成為城市再生的推手，用心打造住宅、商辦等複合式多項產品開發，同時也積極參與政府主辦的公辦都更案，一起與城市共同成長。

台北市長蔣萬安表示，松山民權東公辦都更案鄰近松山機場及捷運，具交通優勢，出資人冠德建設主動提供多元公益性回饋，其中一棟大樓的高樓層部分空間將設置「材料圖書館」(Material Library)兼開放工作空間及展覽空間，並定期舉辦專題講座及活動，促進產業人才間的交流活動，同時也將展覽設施及圖書館等公益設施開放給民眾使用，增進社區群體的感情與認同，期盼兩座建築成為永續新地標並結合國際化、公益分享化及智慧綠化，打造成讓居民更安心住居的環境以及展現城市全新面貌。

馬志綱指出，該案不僅透過老樹保留重新塑造街區，提升周遭居民的生活居住品質，未來也將積極取得綠建築、智慧建築鑽石級及LEED白金級標章，並使用綠電，期能打造國際級永續商辦新地標，落實2050年淨零城市的推進目標，並呼應蔣萬安市長推動的「智慧台北 ∞ 未來台北」宜居永續願景。此外，也將秉持工安落實視為第一目標，工程期間締造零工安事故。

「松山民權東公辦都更案」坐落民權東路、松山機場國門前，交通便捷，商業發展與生活機能活絡，分為A、B兩基地，基地面積合計近1,329坪，A基地將打造一棟地上15層、地下4層兼具綠建築、智慧建築、LEED標章之商業辦公大樓；B基地興建一棟地上10層、地下1層之綠建築及智慧建築優質純住宅大樓，全案預計2025年第2季完工。

其中，A基地辦公大樓一樓戶外設置老樹廣場、公園，融合鄰里環境，打造優質的都市視覺景觀，作為休閒、遊憩及交流之用。另，15樓公益空間場域配置公益回饋設施與公共使用空間，提供作為展覽及論壇會議使用等，推廣新創產業，促進產業及人才合作，並藉由空間連結增進鄰里情感及社區認同，為下個世代打造永續社區環境、帶動商圈共榮發展。

此外，該案以低碳設計、智慧加持、公益回饋三大主軸，打造新世代綠色商辦空間，近期更榮獲被譽為建築界奧斯卡的英國國際地產大獎（International Property Awards, IPA）評選為最佳商辦「Best Office Development Taiwan 2024」五星首獎肯定，代表永續建築前瞻性獲得國際高度認可，讓台灣建築躋身國際舞台。

松山民權東公辦都更案3D示意圖。圖／業者提供

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