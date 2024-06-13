泓德能源旗下泓博能源 喜獲TÜV NORD AAA認證

泓德能源（6873）旗下以電站維運為主要業務的子公司「泓博能源」，以AI管理系統監控案場與分析相關數據，為不同電廠提出並執行個別化作業，確認服務品質與技術能力可進行高效維運，達成業主投資目標。泓博能源提供的太陽光電系統之維運服務取得國際第三方認證機構TÜV NORD AAA認證最高等級肯定，並由泓德能源暨泓博能源董事長謝源一親自出席授證典禮。

泓德能源成立於2016年，兩年後(2018年)成立泓博能源負責泓德旗下案場的維運。光電案場透過維運管理系統及有效的案場維護，可提高電廠設備妥善率，讓電廠發揮最佳發電效能。泓德能源暨泓博能源董事長謝源一表示，光電案場不是併網就結束了，對業主來說，更重要的是後續20年的發電效益。因此，有良好的維運管理就相當重要，可以確保電站的收入維持穩定。

基礎的維運管理包含具備基本的維運管理體系與檔案系統、符合基本技能的人員、基本的維運安全工器具，且人員、設備、方法在現有的維運系統中持續運行（備有可查證追溯的各類紀錄）。進階的維運管理則包含可複製的標準化管理模式、精細化的維運方案、合理的人員結構與證書持有量、差異化的維運合約條款、持續的創新能力、強大的維運技術支援團隊，以及全面的維運檢測能力。泓博能源除堅持高品質的維運管理，更不斷開發新的維運技術，以期創造更有效率的執行方式。

TÜV NORD集團在全球70多個國家設有超過150家分支機構，其核心服務包含測試、檢驗、認證、教育及工程，涉及工業、能源、鐵路、車輛、環境保護、IT、自然資源與航空等產業。在太陽能領域，TÜV NORD致力於為製造商、安裝商、服務供應商及投資商提供光電模組、零組件與發電系統整條產品供應鏈的測試與認證服務。截至2024年5月底，TÜV NORD累計完成全球超過95GW的光電產品與系統評估量，並完成超過1,000個併網認證項目。

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