新光三越獲「2024亞洲零售大獎」 數位創新獎、快閃零售獎殊榮

一年一度的「亞洲零售大獎Retail Asia Awards」 6月11日於新加坡舉行第18屆頒獎典禮，新光三越為台灣唯一登上亞洲零售業最高殿堂的百貨公司。今年新光三越以迎合零售科技新趨勢發展亞洲百貨第一家Retail Media Network（RMN）自媒體系統「SKM Media」，以及舉辦超過13年廣受上千萬消費者青睞的「日本商品展」兩項專案參賽，獲頒「2024亞洲零售大獎」數位創新獎、快閃零售獎雙項殊榮肯定。

「Retail Asia亞洲零售雜誌」為零售業人士必讀的產業趨勢發展指南，2005年創立「Retail Asia Awards亞洲零售大獎」至今邁入第18屆，邀請知名顧問公司產業專家擔任評審，從全亞洲零售商選出年度最佳代表作，2023年新光三越初次參賽即大放異彩，榮登年度ESG倡議獎與年度O2O顧客體驗獎雙料得主；今年新光三越以不同主題專案挑戰參賽，一舉拿下「年度數位創新獎、年度快閃零售獎」兩項大獎。

新光三越業務本部副總鐘克倫代表領獎並指出，今年獲得數位創新獎，主要為新光三越首創推出「SKM Media」，深化RMN及OMO的應用；此外，新光三越至今舉辦13年的「日本商品展」，導入多元商品、促進文化交流，更打造沉浸式五感體驗，獲得快閃零售獎項肯定，這兩個獎項再再展現新光三越於不同零售服務場景的努力成果，將持續努力創新，創造更多貼近消費者需求的美好生活體驗。

2023年新光三越整合會員數據、最新商品趨勢與全渠道消費場景優勢，投入當今火紅的零售媒體系統RMN發展出亞洲百貨第一家自媒體「SKM Media」，以時尚媒體規格找來多位名人跨界合作經營生火內容，2024年發行VIP專屬刊物，以會員即時消費與行為數據分析、多種自動化行銷工具與各渠道廣告媒介多頭並進，創造會員獨特OMO品牌體驗，如法國知名頂級保養品牌新品上市，透過CRM數據邀請靠櫃會員中，有8成看過SKM Media品牌廣告，新品7天內售罄同時帶動品牌該檔期150%業績提升；一年內成功為30家以上精品、服飾、美妝等品牌夥伴以內容驅動高觸及率與業績高轉換率神助攻成效。

此外，新光三越為台日合資百貨，在國人印象中與日本密不可分，因此，2010年起便積極規劃推出「日本商品展」，每年以1至2個日本城市為主題，由團隊親自前往日本實地招商採購，舉辦13年來，累計超過500個產地直送品牌、100場以上的文化體驗活動，更創造超越15億產值、吸引逾1,000萬人次造訪，營業額與參展人數更是連年成長中。新光三越日本商品展除了提供時下最夯的日本商品之外，更無可取代的是日本職人實演、屋台造景、城市吉祥物與傳統文化演出等，氛圍感十足的沉浸式五感體驗。

疫情期間日本商品展更延伸至線上，獨家販售超過萬條日本福砂屋長崎蛋糕，一解國人國門緊閉之愁；同時，新光三越日本商品展更成為日系品牌進入台灣市場的開路先鋒，如台北信義新天地A4的Due Italian生火腿起司拉麵、A8 然花抄院、小倉山莊、虎屋羊羹等日本名店，活動後皆選擇新光三越為台灣首度落地據點，顯現日本商品展有效促進台日品牌互動與文化交流。

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