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台灣百貨業唯一獲殊榮 新光三越一舉拿下亞洲零售大獎

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
新光三越今年是台灣百貨唯一獲頒2024亞洲零售大獎。圖／新光三越提供
新光三越今年是台灣百貨唯一獲頒2024亞洲零售大獎。圖／新光三越提供

「亞洲零售大獎Retail Asia Awards」於新加坡舉行第18屆頒獎典禮，新光三越為台灣唯一登上亞洲零售業最高殿堂的百貨公司，以迎合零售科技新趨勢發展亞洲百貨第一家Retail Media Network自媒體系統「SKM Media」，以及舉辦超過13年廣受上千萬消費者青睞的「日本商品展」兩項專案參賽，獲頒「2024亞洲零售大獎」「數位創新獎」、「快閃零售獎」雙項殊榮。

新光三越表示，2005年創立Retail Asia Awards亞洲零售大獎至今邁入第18屆，邀請知名顧問公司產業專家擔任評審，從全亞洲零售商選出年度最佳代表作。

新光三越指出，2023年，新光三越初次參賽即榮登年度ESG倡議獎與年度O2O顧客體驗獎雙料得主，今年，新光三越再以不同主題專案挑戰參賽，一舉拿下「年度數位創新獎、年度快閃零售獎」兩項大獎。

新光三越業務本部副總經理鐘克倫代表領獎並表示，今年獲得數位創新獎，主要為新光三越首創推出「SKM Media」，深化RMN及OMO的應用；此外，新光三越至今舉辦13年的「日本商品展」，導入多元商品、促進文化交流，更打造沉浸式五感體驗，獲得快閃零售獎項肯定，這兩個獎項展現新光三越於不同零售服務場景的努力成果，將持續努力創新，創造更多貼近消費者需求的美好生活體驗。

新光三越 日本 消費 零售業

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